【限時優惠】麥當勞APP 8月$200優惠券　$17下午茶套餐+外賣送麥炸雞6件+$1嘆大汽水

▲ 麥當勞今星期的優惠十分吸引。

近日不同餐廳都推出外賣優惠，麥當勞App的逢星期一更新的$200優惠券十分超值，8月3日至8月9日包括叫「麥麥送」外賣可免費送麥炸雞，$10麥炸雞及$1大汽水等等。

今星期的麥當勞App堂食或外賣自取優惠多達14款，而麥麥送的優惠共有6款，大家只需要登入麥當勞App，點按App內相關優惠電子卷，進行訂餐，便可享有優惠。

今期的優惠包括早午晚3餐，大家可以把不同優惠券分單購買，自己組合專屬的超值套餐。而叫「麥麥送」外賣除了每晚6點至12點享有$0運費優惠，買滿$300，即送6件麥炸雞；買滿$120，即送一客9件麥樂雞或4件脆香雞翼。

全部優惠如下：

堂食／外賣自取

$34嘆芝士安格斯超值套餐

$10嘆麥炸雞1件

$1嘆大汽水

$23嘆火腿扒芝士漢堡早晨套餐

超值早晨套餐減$3

$30嘆扭扭粉早晨套餐

親子二人早餐連迷你兵團神秘扭蛋2個減$5

18件麥樂雞套餐券（4款期間限定醬）減$5

$80嘆麥炸雞桶（6件）

親子二人餐連迷你兵團神秘扭蛋2個減$5

下午茶$17嘆豬柳蛋漢堡配蘋果批（星期一至五適用）

下午茶$17嘆豬柳蛋漢堡配港式熱奶茶（星期一至五適用）

（晚）$88孖住嘆二人晚餐

買一送一McCafe凍焦糖鮮奶咖啡（中）

麥麥送

買滿$120即減$10

買滿$300即送麥炸雞6件

買滿$200即減$20

早餐買滿$120即減$10

買滿$120即送一客麥樂雞（9件）或脆香雞翼（4件）

買滿$120即送麥炸雞一件

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責任編緝：陳珈希