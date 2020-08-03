【母乳媽媽】24周早產兒插喉留院7個月　港媽日泵8次奶塞爆雪櫃等愛兒回家

▲ 港媽日泵8次奶，只為讓早產愛兒隨時有奶飲。

媽媽都希望孩子平安出生之餘，可以健康成長。近年亦有愈來愈多媽媽餵哺母乳，給孩子最好的營養。有港媽更特意購買母乳雪櫃，就只為24周早產的兒子隨時有奶飲，每次看到雪櫃滿滿的母乳，就令她回憶湧上心頭。

有兩孩港媽近日在facebook群組「淘寶開心share」發文，推薦她在淘寶購買的母乳雪櫃，她表示自己已用了200日，覺得非常好用。

兒子早產住院7個月

港媽又講述自己的經歷，她坦言，因第一胎時餵母乳「塞奶」非常嚴重，泵奶亦痛得流淚，因此她第二胎時並沒有太大動力做全母乳媽媽。然而，小兒子卻在去年8月，僅24周2日時就早產，在新生兒深切治療部住院足足220日。

當她看到只有成人手掌大的兒子睡在保溫箱內，插滿各種醫療儀器，努力呼吸每一口氣，生存意志非常強，

那一刻我就知道，媽媽能為你做的，就是盡力為你準備好母乳。

日泵8次奶

由於兒子剛開始只需要營養液，其後才可用胃喉喝母乳，每餐1毫升（大約一滴），腸胃適應後才慢慢增加奶量。在港媽出院回家後，她每天按時泵奶，首3個月一天8次，24小時不間斷，堅持按摩保持乳腺暢通，吃針對性的營養補充品，盡量為兒子提供優質的母乳。

除了把每天你喝的分量分瓶送到醫院，其他的就儲存起來，等你回家就可以繼續喝媽媽為你預備的母乳。差不多3個月，漸漸的一袋袋的母乳把家裡冰箱冷凍格填滿了，在朋友家借來的冰箱也開始存放到一半滿。

由於當時未知兒子何時能出院，後來港媽就購買了這個母乳雪櫃，確保有更多空間存奶。最終，兒子在今年3月終於安全出現，

從出世住院7個月的你終於順利畢業回家！每天看到你和哥哥活潑天真的互動，又發現時間過得太快了，原來你已經出世差不多一年。

港媽表示，看到雪櫃幢一包包的冰奶，滿滿的回憶湧上心頭。雖然曾經因為很累，想過放棄泵奶，但經歷過以後，又覺得這些累都是值得，有回報和幸福的。

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責任編輯：王明芳