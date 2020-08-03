工程公司東主涉偽造虛假報價單　周三到庭答辯

▲ 工程公司東主需於周三，往九龍城法院答辯。（資料圖片）

廉政公署今日（3日）落案起訴一名工程公司東主，控告他涉嫌偽造虛假報價單，以取得一個私人住宅大廈4個維修工程項目。



鍾騰芳59歲，忠誠公司（忠誠）東主，被控一項偽造罪名，違反《刑事罪行條例》第71條。被告星期三（5日）在九龍城法院答辯。



廉署早前接獲貪污投訴，指被告案發時為工程公司忠誠的東主。黃大仙私人住宅樓宇永發大廈的業主立案法團，於2018年11月要求其物業管理公司，就大廈4個維修工程項目，各自索取最少3份報價單。



控罪指被告涉嫌於2018年11月22日至27日期間，製造4份以另一間工程公司名義發出的虛假報價單，意圖藉使用該些文書，誘使另一人接受它們為真文書，並因而作出或不作某些行為，以致對被告有利或對他人不利。



被告涉嫌製造有關報價單，使它們看來由事實上並無製造該等報價單的某人所製造。永發大廈的業主立案法團、涉及的物業管理公司及工程公司在廉署調查案件期間提供全面協助。被告已獲廉署准予保釋，以待星期三應訊。

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責任編輯：吳卓峰