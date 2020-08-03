清潔工誤將時裝店衣架清走　女店東涉刀刺清潔工被控

▲ 案件在西九龍法院提堂。（資料圖片）

清潔工疑將旺角一間時裝店外的衣架清走，時裝店女店主發現後報警，清潔工向店主解釋及道歉時，女店主疑在警員面前亮刀刺向清潔工，事後被控有意圖而傷人罪。案件今（3日）於西九龍裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至9月28日再訊，以等待受傷清潔工的醫療報告結果，被告准保釋候訊。

被告黃碧霞（51歲），報稱店舖東主，控罪指她於2020年7月31日在香港旺角汝州街易紡舖內，意圖使女子何麗好身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害。

控方申請押後案件作進一步調查，包括等待事主的醫療報告結果，被告暫時毋須答辯。辯方指，被告有精神科病歷，並須定時覆診。被告有保釋申請獲批，並准以10萬元保釋至9月28日再訊。

據悉，涉案清潔工疑將時裝店外的衣架清走，被告發現後報警，清潔工向被告解釋她誤以為衣架是垃圾，並向對方道歉，被告疑在警員面前亮刀刺向清潔工，清潔工事後受傷，現仍於深切治療部接受治療。

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記者：林欣樂