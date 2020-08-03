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【居家健身】留家防疫積極健身3個月　黃祥興減走14磅告別肚腩變型爸【內附詳情】

健康 17:56 2020/08/03

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

黃祥興過去3個月更積極在家健身，成功回復至身型健碩的型爸。

本港在新冠肺炎疫情肆虐下，不少市民都會儘量留在家中，避免外出。當中，已育有三孩、正享受家庭樂的黃祥興亦不例外，過去3個月更積極在家健身，更成功由圓碌碌的大肚腩身型，回復至身型健碩的型爸。

今年41歲的黃祥興日前在Instagram展示自己的健身成果，從照片可見，黃祥興健身前的身型已經頗為壯碩，大肚腩十分明顯。經3個月健身後的情況，黃祥興身型變得更加結實，胸肌與腹肌清晰可見。

據他在帖文指：「在家中運動挑戰完成！12個禮拜裡，做咗62日，瘦咗6.5kg (14磅)。」修身成功的他更表示會在個人Youtube頻道，向大家教授以簡單的器材健身：「記住留意我嚟緊一連串嘅運動片在我的youtube，大家留在家繼續發放正能量」。

黃祥興於12星期內成功減掉大肚腩，回復弗爆身型。

黃祥興在家做運動

黃祥興接受TOPick訪問，分享操肌心得，他說：「40歲時候都曾經自我挑戰，當時在健身室做gym操肌，現在疫情下嘗試在家裡操肌，花了60天去做運動，包括做一些HITT訓練，於10分鐘內做一些帶氧運動，可以達到瘦身及出汗的功效。由於家裡沒有啞鈴，取而代之用壓力橡根及拉力帶去做某些動作，雖然身型不及做gym那麼『爆炸性』，但我已經好滿意。」

至於飲食方面，黃祥興謂首6個星期戒吃肥膩及高鈉食物，之後6星期要多吃富蛋白質食物，成功減磅的黃祥興更鼓勵身邊朋友多做運動，他說：「我會開zoom跟他們一起做運動，感覺幾開心，始終待在家裡24小時，一定要好好利用。」

完成這個瘦身計劃後，黃祥興又開展另一操肌行動，他說：「我已經買了一些啞鈴回家，希望花10星期操出爆肌身型，始終健康大隻形象好適合我。」

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記者：游艾維

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