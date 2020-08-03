張曉明南下香港　就如何處理立法會「真空期」聽取意見

▲ 港澳辦副主任張曉明抵港，今早（3日）會見一批建制派人士，聽取如何處理立法會未來一年的「真空期」（資料圖片）

港府日前決定押後立法會換屆選舉一年，人大常委會將舉行會議，決定如何處理立法會真空期問題作出決定。據悉，港澳辦副主任張曉明抵港，並將與部分建制派人士見面聽取意見。

全國人大常委譚耀宗說，4名被取消參選資格的現屆議員，如果讓他們在「真空期」內繼續做議員會有矛盾。立法會前主席曾鈺成預計，人大常委會不會點名指哪些議員不能延任，但會列出一些原則條件。

立法會前主席曾鈺成出席港台節目時表示，如何處理「真空期」將由人大常委會決定。至於早前被選舉主任取消參選資格的現任議員，在「真空期」是否可以延任，估計最終需要由香港法院裁定。

曾鈺成說，褫奪一名議員的議席是很嚴重的事情，但現在的問題是未來一年時間，相關人士是否繼續擔任議員，並不存在褫奪議員資格的問題。他預計，人大常委會不會指名道姓指出哪些議員不能延任，但會列出一些原則條件。不過，一旦有人提出反對，料最終由香港法院作出裁決。

曾鈺成又建議，這一年的立法會「真空期」，可以根據《立法會條例》第11條召開緊急會議，但政府可能會認為太多會議用「緊急會議」的形式舉行並不理想。