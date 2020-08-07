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【小學試題】小五英文搶分練習題答案　掌握現在完成式（Present Perfect Tense）用法

教育 00:00 2020/08/07

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

小五英文搶分練習題答案。

由於本港爆發第3波新冠肺炎疫情，教育局宣布全港學校在7月13日開始提早放暑假，家長可趁空餘時間為小朋友安排好日程在家自學。TOPick邀請星級名師設計練習題，迎合小學學生需要，讓孩子在暑假鞏固學習基礎，溫故知新。

以下為小五英文練習參考答案：

Part A 

1. have / visited

2. Have / been

3. love

4. have been

5. went 

6. will go

7. enjoyed

8. Did / like 

9. was not

10. Have / tried

11. love 

12. have

13. hate 

14. Shall / take 

15. looking 

Part B 

1. are

2. is

3. are 

4. has collected

5. asked 

6. caused 

7. start 

8. began 

9. visited 

10. is 

11. be 

12. stayed 

13. take 

14. give 

15. enjoys

16. brings 

答案由「現代小學士」提供。

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