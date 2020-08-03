【新冠肺炎】上水文錦渡缸瓦甫地盤再增一人染疫　累計15人確診

▲ 上水文錦渡缸瓦甫地盤再一人確診。（程志遠攝）

新冠肺炎疫情越趨嚴重，本港今日（3日）新增80宗確診個案，其中56宗與之前的個案相關，另有24宗源頭不明。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日交代有關情況。

【新冠肺炎】本港今日新增80宗確診個案 13天以來首錄雙位數增幅

【新冠肺炎】衞生防護中心兩宗追蹤報告出錯 誤將陰性結果列作初步確診

張竹君表示，衞生防護中心資料顯示，新增的「香港土力混凝土工程有限公司」群組即上水文錦渡缸瓦甫地盤群組。該群組今日增一宗個案（個案編號：3552），累計15人確診。張稱，有關人士涉及不同工種，部分人士工作間沒有佩戴口罩，「可能他們的工作好難長時間戴口罩」。

【直銷中心群組】旺角「Star Global」添5人染疫 隆亨長者之家及敬福老人院再有人確診

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM

記者：郭詩詩