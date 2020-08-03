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【新冠肺炎】上水文錦渡缸瓦甫地盤再增一人染疫　累計15人確診

社會 17:03 2020/08/03

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

上水文錦渡缸瓦甫地盤再一人確診。（程志遠攝）

新冠肺炎疫情越趨嚴重，本港今日（3日）新增80宗確診個案，其中56宗與之前的個案相關，另有24宗源頭不明。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日交代有關情況。

【新冠肺炎】本港今日新增80宗確診個案　13天以來首錄雙位數增幅

【新冠肺炎】衞生防護中心兩宗追蹤報告出錯　誤將陰性結果列作初步確診

張竹君表示，衞生防護中心資料顯示，新增的「香港土力混凝土工程有限公司」群組即上水文錦渡缸瓦甫地盤群組。該群組今日增一宗個案（個案編號：3552），累計15人確診。張稱，有關人士涉及不同工種，部分人士工作間沒有佩戴口罩，「可能他們的工作好難長時間戴口罩」。

【直銷中心群組】旺角「Star Global」添5人染疫　隆亨長者之家及敬福老人院再有人確診

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記者：郭詩詩

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