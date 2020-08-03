【新冠肺炎】被揭診所樣本瓶散落一地　盈健：處理樣本會更謹慎小心

▲ 有見調景嶺站內的盈健醫療中心分店中有樣本瓶滿佈於地上。（圖片由讀者何先生提供）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，及早識別隱形感染個案，盈健醫療全線全科醫務中心提供新型冠狀病毒測試。惟TOPick今日（3日）接獲讀者何先生報料，指調景嶺站內的盈健醫療中心分店中的樣本收集處的深喉唾液樣本瓶滿佈地上，擔心環境衛生情況不佳會引起感染風險，詳情即看：【新冠肺炎】港鐵站連鎖醫療中心深喉唾液樣本瓶散落一地 市民憂引感染風險

盈健醫療中心今日（3日）下午回覆記者指，前線同事已在收到現場客人提醒後即時作出跟進及處理，表示職員日後於處理樣本時會更為謹慎小心。

TOPick向盈健醫療中心查詢有關情況，中心回覆指有關今早樣本收集箱出現接近滿溢的狀況，前線同事已在收到現場客人提醒後即時作出跟進及處理，收集點同事亦再三確認樣本已全部密封處理及存放妥當，中心亦已再次提醒各收集點的同事，按需要定時處理及清空樣本收集箱及繼續嚴格執行常規感染控制措施。而對於今次事件引起大眾的關注，中心表示職員日後於處理樣本時會更為謹慎小心。

【新冠肺炎】消息：本港今日新增約80宗確診個案

中心提到每日早上完成收集後，所有深喉唾液樣本會即日中午送到政府指定化驗所進行化驗處理，發言人續指鑑於疫情嚴峻，中心於今日（8月3日）起已增加檢測名額，希望能讓更多市民儘快接受檢測服務，與市民同行抗疫。並更嚴格執行及不斷完善檢測流程及感染控制措施，致力提供令大眾安心的醫療服務。

盈健醫療中心為確保到診人士及員工的健康和安全，已制訂及採取進一步的感染控制措施，

醫護人員及行政團隊均實行健康申報及檢查， 醫務中心的同事並會每日量度體溫、配戴口罩及眼罩， 及按醫療程序需要加上相關防護裝備、 勤洗手及保持良好的個人衞生。此外， 我們會按照內部指引持續定時為醫務中心進行消毒。

所有抵達醫務中心的到診人士，都會作體溫檢查和提醒他們須戴上外科口罩及用酒精搓手液消毒， 並為有需要人士提供協助。倘若發現患者符合衛生署衛生防護中心「 嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」的呈報準則，會立即將疑似病例患者隔離， 通知衞生防護中心及依照程序作出處理， 並於疑似病例患者離開後徹底消毒醫務中心。

另外，TOPick委託公開大開進行的檢測發現，搓手液含致敏防腐劑可影響嬰兒中央神經系統，詳情即看：【2020本港測試】搓手液含致敏防腐劑苯氧乙醇 醫生：可影響嬰兒中央神經系統

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記者：郭家穎