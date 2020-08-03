【直銷中心群組】旺角「Star Global」添5人染疫　隆亨長者之家及敬福老人院再有人確診

▲ 旺角「Star Global」添5人染疫。（資料圖片）

新冠肺炎疫情越趨嚴重，本港今日（3日）新增80宗確診個案，其中56宗與之前個案相關；另有50多宗初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日交代有關情況。

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張竹君指，旺角「Star Global」，即直銷中心群組再添5人染疫，其中2人在檢疫中心確診，累計37人確診。中心經追蹤後，發現該公司亦曾於尖沙咀新文華中心2樓進行培訓。張續稱，公司的工作模式是會邀請其他人到中心聽講座，部分人士並不相識，當局會再作追蹤。

張亦交代日前一名初步確診的明愛醫院醫生昨日確診（個案編號：3522）；明愛醫院昨一名初步確診的87歲男病人今日確診（個案編號：3553）。

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院舍方面，隆亨救世軍長者之家再增一宗確診個案（個案編號：3569）；另外李鄭屋順寧道敬福護理院轉送亞博時被送到醫院（個案編號：3584，3585），該院亦再有一宗初步確診。

此外，運房局大型檢測中再有一名的士司機中招（個案編號：3550）；而上水屠房日前一確診個案的71歲男士（個案編號：3285），其工作是買手。

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記者：郭詩詩