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【新冠肺炎】本港今日新增80宗確診個案　13天以來首錄雙位數增幅

社會 16:37 2020/08/03

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

衞生防護中心公布，今日（3日）新增80宗確診個案。

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（3日）新增80宗確診個案，是自7月22日以來確診數字回落至雙位數。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，全部個案屬本地感染，有56宗與其他個案有相關，當中44宗涉家庭、朋友聚會；另外24宗沒有明顯源頭。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會前，先公布衞生署兩宗化驗報告出錯，誤將兩名人士的陰性結果列作初步確診處理，詳情即睇：【新冠肺炎】衞生署兩宗化驗報告出錯　誤將陰性結果列作初步確診

在本地個案方面，旺角直銷公司「Star Global」再添5人染疫，累計37人「中招」，詳情即睇：【直銷中心群組】旺角「Star Global」添5人染疫　隆亨長者之家及敬福老人院再有人確診

上水文錦渡缸瓦甫地盤群組亦有多一人確診，詳情即睇：【新冠肺炎】上水文錦渡缸瓦甫地盤再增一人染疫　累計15人確診

對於今日新增確診宗數未再破百，張竹君重申，確診宗數每星期及每日都會浮動，又指防疫措施不可放寬，詳情即睇：【新冠肺炎】疫情有所回落？ 張竹君：本港總感染數字仍高企

醫管局總行政經理劉家獻表示，今日有78人康復出院，至今共2037名病人康復出院，詳情即睇：【新冠肺炎】醫管局：1243名確診者留醫　43人情況危殆

更多防疫資訊：

【2020本港測試】搓手液含致敏防腐劑苯氧乙醇　醫生：可影響嬰兒中央神經系統

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：陳子謙

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新冠肺炎疫情 衞生防護中心 劉家獻 張竹君

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