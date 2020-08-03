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【母女情深】21歲單親媽患罕見癌為生命苦戰　3歲愛女願踩單車51公里籌醫藥費

親子 16:42 2020/08/03

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

英國一名21歲單親媽媽患上罕見癌症，她的3歲女兒願踩單車51公里為母籌醫藥費。

媽媽不幸患上重病，最放不下的莫過於自己的孩子。英國一名21歲單親媽媽患上罕見癌症，一直為生命苦戰，慶幸獲捐款接受治療。她的3歲女兒為了答謝大家捐款救母，同時再為媽媽籌醫藥費，甘願踩單車51公里籌款。

英國媒體報道，21歲的單親媽媽Lois Parker於19歲時確診患上神經母細胞瘤，這是一種罕見的癌症，大多發生在嬰幼兒身上。她在這兩年來一邊對抗病魔，一邊照顧現年3歲的女兒Lexi。幸有慈善機構CLIC Sargent的幫忙，為她支付治療費用，令她安心抗癌。

女兒是生存動力

雖然她不幸患病，但她認為女兒卻因此擁有正確的價值觀，並學會幫助其他有需要的人。Lois表示︰

沒有女兒，我不知怎樣走下去，我很幸運能有她，也感激慈善機構的幫助。

女兒是Lois對抗癌症的動力。（相片來滅︰IG @neurolo_）

小小的Lexi看到堂兄通過踩單車眾籌後，她提出想這樣做來為媽媽籌醫藥費，同時答謝慈善機構的支持。Lois問女兒想踩多久，她說500分鐘，就得出了2000英里（約3220公里）。

Lois表示太長途了，於是再作調整，最後鎖定32英里（約51公里），這是她往返倫敦接受治療的路程。不過，對於3歲的孩子來說當然很困難，因此Lexi每天踩單車1英里（約1.6公里）來逐步完成目標。截至7月底，Lexi籌得1600英鎊（約1.6萬港元）。

Lexi於上周完成了踩單車籌款的目標。（相片來滅︰IG @neurolo_）

患病後跑馬拉松

Lois在英國國民保健署（NHS）的大學醫院接受治療，同時Lexi則在慈善機構的院舍生活，就在媽媽治療的中心附近。儘管身患癌症，但Lois仍然計劃盡一切可能幫助他人。

我堅信每天都很重要，我應該專注於做正確的事情，而不僅僅為了生存。

這個想法如同給她生命中的第二次機會，她很高興能擁有這些經驗。她在患病期間，更曾與妹妹完成了半馬拉松，她還期待著將來參與CLIC Sargant舉辦的倫敦馬拉松比賽。

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責任編輯︰駱秀玲

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