【家族榮耀劇透】第11集劇情預告　耀堂展鴻為融資方案各持己見

▲ 《家族榮耀》

由張智霖、楊茜堯、李彩華、羅子溢、黃浩然、熊黛林、郭政鴻、梁靖琪等主演《家族榮耀》，第10集講到展鴻灌醉啟禮，得知他們設局抓住老章兒子的把柄要脅老章承認給假口供。

第11集（21/2）

展鴻聽了媽媽勸導，重新思考是否要協助耀祖脫罪。

耀堂和展鴻就融資方案各持己見，亦同時想到利用鐵路總站地皮去解決。

愛歡打算讓出慈善基金會主席之位，而基金會主席在馬氏董事局裡有投票權，3個兒媳都盯上這位子。

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