【娛圈群組】劉少君稱有抗體不會感染他人　拍片道歉：如果受到滋擾對不起

▲ 劉少君拍片解釋自稱不會傳染別人。

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，早前因確診新冠肺炎而入院留醫的資深藝人麥德羅和劉少君出院不久，出院不久後相約飲茶引起公憤。劉少君唯有拍片自白並道歉。

影片一開始，劉少君表示感謝大家對他和麥德羅的關注，他認為雙方見面一是為了解彼此病情，交流怎樣在短期內恢復原來的心肺功能，他補充自稱：「其實我們已經有抗體，絕對不會感染到其他人，大家放心。」

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▲ 劉少君稱有抗體不會感染他人。（微博圖片）

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不排除病毒變種

雖然劉少君聲稱和麥德羅對病毒暫有抗體，但對於病情會否復發，劉少君也指要視乎病毒有否變種，因為如果變種，他們體內的抗體就未必抵抗到變種後所發生的效果。

所以自己也承認和麥德羅要提高警覺：「每日都要做柔軟的心肺復原，等肺部回復健康，我和麥德羅、有相關方面知識的醫生、朋友研究怎去保養。」

最後不忘道歉稱：「多謝大家關心，如果有受到滋擾，我說聲對不起，多謝！」

▲ 麥德羅和劉少君相約飲茶被罵。（網上截圖）

麥德羅稱只互相慰問

此外，麥德羅透過經理人向TOPick解釋稱：「醫生重複驗了好多次，證實我們康復才出院，我們好守法只得兩人一張枱，我們除了飲茶，其餘時間都戴著口罩，我們只是出來互相慰問見個面，老朋友互相問好一下，而且我們只見了1小時就各自回家。」

現時疫情尚未明朗，政府亦呼籲巿民應減少社交接觸，以降低感染新冠肺炎的風險。

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