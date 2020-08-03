【減肥大作戰】在家善用水樽減手臂ByeBye肉　2孩媽媽教7分鐘10組手胸背間歇運動

▲ 台灣有名2孩媽媽分享了在家中可進行「400秒手胸背間歇運動」。

本港新冠肺炎疫情爆發第3波，市民宜盡量減少外出避疫。為了增強好體魄，大家可考慮在家做運動。台灣有名2孩媽媽經常分享在家做運動健身的貼士，近日她分享了「400秒手胸背間歇運動」，教大家在家中大約花7分鐘做10組動作加伸展運動。

台灣網紅「黑面蔡媽媽」育有2女兒，在facebook專頁「黑面蔡媽媽育兒動ㄗ動」及YouTube分享減肥影片，早前分享了只要在家中鋪上瑜伽墊，利用周圍環境包括梳化、矮櫃、床邊等等，以及善用水樽作健身道具，就可以在家健身。

「400秒手胸背間歇運動」是手臂減脂運動，蔡媽媽表示夏天炎熱，穿無袖比有袖舒服，有感手胸背線條夠緊實才可穿得漂亮。她近半年的體脂穩定維持在17至18%之間，運動和飲食控制把體脂控制下來，重拾健康，並有感運動帶給她的另一個禮物，以前不太穿緊身的衣服，現在因為線條更明顯，身型比之前fit，所以心情大好。

400秒手胸背間歇運動

400秒手胸背間歇運動有10組運動，每組做30秒，即花去5分鐘時間持續做運動。之後剩100秒時間去做伸展運動就完成。當中要準備２枝注滿約１公升水的水樽作健身道具。

6組徒手動作

跪姿伏地挺身︰跪姿靠在梳化或矮櫃邊緣，出力穩定身體不晃動，肚子全程收緊，交叉雙腳，重複做掌上壓動作。

椅子撐體︰需要靠在椅子邊緣，雙手反撐在椅子上，雙腳打開與肩同寬，保持身體挺直不駝背，用雙臀力量將身體往上帶起。

反向撐體抬右腳︰伸直雙腳在地上，雙手放身體後側，右腳向上抬。

反向撐體抬左腳︰如上伸直雙腳在地上，雙手放身體後側，左腳向上抬。

反向單腳支撐伸右腳︰右腳伸直左腳屈起，雙手放身體後側將身體撐起來，身體跟腳做到呈一直線，才將右腳屈起及抬起。

反向單腳支撐伸左腳︰如上，換成左腳伸直右腳屈起，一樣重複做30秒。

4組用水樽動作

直臂手提︰靠在床的邊緣，雙腳將身體撐起來，雙手舉起水樽向上伸直。

內夾前推︰坐在地上，肚收緊，手臂與地平衡，吐氣時將水樽拉向自己胸口，吸氣再向前推。

肩上舉︰挺直身體坐在地上，左右手各拿一枝水，雙手向左向右展開，向上舉起，再向下，手臂與地下呈水平線。

胸推︰雙手拿著水樽，屈膝平躺在地，雙手劃半圓向上推。

影片授權︰黑面 蔡媽媽育兒動ㄗ動 及 SuperMami超級媽咪

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責任編輯︰顏紫燕