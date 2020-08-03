【星級WFH】半島酒店推星級服務式辦公室服務　回贈1,000元米芝蓮美食【附訂購連結】

▲ 半島酒店首推在酒店房工作，提供完善辦公室設備和有$1,000回贈餐飲。(酒店提供)

疫情嚴峻，需留家工作（Work From Home），但兼缺完善的辦公設備？大家有無諗過，將呢個Home搬去Hotel呢？同樣係WFH，但係享受就不一樣了。半島酒店想出了一個體貼職人的服務，推出名為「商得益彰」的服務式辦公室計畫，可以使大家安在家外之家，都可與工作伙伴連繫無間斷，兼不用費神，隨時享用滋味美饌。

酒店提供舒適客房，當中設有完善的辦公設備及殷勤的管家服務，由$1,980起，包括：

1.由8am-6pm期間使用客房

2.享用期間可享$1,000之餐飲禮遇

3.免費使用室內無線VOIP網絡電話、掃描儀、打印和傳真機

4.免費使用房內之Nespresso 咖啡機

5.免費使用網絡電視和Chromecast裝置

6.免費使用高速無線Wi-Fi網絡

7.免費享用辦公室管家服務

8.享用免費泊車服務

9.免費獲贈半島個人護理用品套裝

備註：有關條款及細則，酒店保留作出最終決定的權利。

查詢或預訂：2910 1628 或電郵 reservationphk@peninsula.com

記者：趙景隆