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【預防癌症】含大豆異黃酮可預防癌症　營養師拆解黃豆4大好處

保健美顏 12:49 2020/08/05

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

含大豆異黃酮可預防癌症，營養師拆解黃豆4大好處。

黃豆有「豆中之王」的美譽，小小一顆黃豆含有極高的營養價值，台灣營養師林圓真於Facebook專頁指出，黃豆含豐富蛋白質、異黃酮等成分，有預防癌症、骨質疏鬆等4大好處。

林圓真指出，黃豆的主要成分是蛋白質，也含有碳水化合物和脂肪，同時含豐富膳食纖維、多種類維生素及礦物質，以及異黃酮、植酸和皂素等植物雌激素。

每100克生黃豆的營養成分：

熱量：359大卡

蛋白質：35.6克

碳水化合物：32.9克

膳食纖維：14.5克

脂肪：15.7克

飽和脂肪酸：2.4克

單元不飽和脂肪酸：3.5克

多元不飽和脂肪酸：9.8克

鈣：194毫克

林圓真表示，進食黃豆對身體有4大保健功效：

1.預防癌症

大豆異黃酮可降低激素相關癌症風險，例如乳癌和前列腺癌。黃豆中的異黃酮主要為「金雀異黃素」，高濃度的金雀異黃素可抑制乳腺癌細胞生長。

2.預防糖尿病

大豆異黃酮可增加胰島素敏感性，吸收更多葡萄糖進入細胞轉化成能量，可以降低糖尿病發生。

3.預防骨質疏鬆

更年期女性因缺乏雌激素，容易造成鈣質極速流失，骨本逐漸消耗，導致骨質疏鬆大豆異黃酮屬於一種植物性雌激素，可幫助停經婦女維持骨質密度。

4.預防心臟病

黃豆蛋白可降低膽固醇，有助減低心臟病風險，同時亦可增加高密度脂蛋白膽固醇，這被視為一種「好的膽固醇」，可預防血管阻塞。

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責任編輯：羅家欣

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