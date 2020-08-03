元旦日涉藏鐳射筆彈簧刀及鎚等物品　玩具設計師認罪候判

▲ 被告於東區裁判法院承認管有違禁武器及管有物品意圖損壞財產罪。（經濟日報禎料圖片）

民陣元旦遊行期間，有人破壞灣仔滙豐銀行的玻璃門，28歲從事玩具設計行業的男子涉嫌當日攜有鐳射筆、彈簧刀、鎚、打火機及噴漆等物，今（3日）於東區裁判法院承認管有違禁武器及管有物品意圖損壞財產罪。裁判官考慮到被告主動認罪，而且沒有證據顯示被告曾使用物品作出暴力行為，遂准被告保釋至8月18日判刑，期間索取社會服務令報告。

被告陳景勝（28歲），承認1項管有違禁武器及1項管有物品意圖損壞財產罪；被告早前另被控管有攻擊性武器，即一枝鐳射筆，惟控方今不提證供起訴，該項控罪獲撤銷。

案情指，2020年1月1日港島區有示威遊行，2名防暴警於中環巡邏時得到指示，得知交易廣場滙豐銀行發生刑事損壞案，警方到場時發現有3人在銀行外，其中1人即為案中被告，被告隨即逃跑，警方於香港站公共運輸交匯處截停被告，及後從被告背囊中搜出鐳射筆、彈簧刀、鎚、打火機、噴漆、頭盔、面罩、手套等物品，被告沒有解釋物品用途，警誡下亦保持緘默。

辯方求情時指，被告為家中唯一經濟支柱，而被告67歲的母親患有腦退化症及胃病，日常生活需要被告照顧，而且被告過去沒有案底，今天認罪亦反映了被告真誠悔意。

辯方又呈上被告僱主的求情信，指被告現時從事玩具設計行業，僱主亦願意為被告保留職位，希望裁判官考慮監禁式刑罰以外的判刑。

裁判官考慮到被告主動認罪，被告的家人亦需要被告照顧，加上沒有證據顯示被告曾使用物品作出暴力行為，遂押後判刑至8月18日，期間索取社會服務令報告；被告准以原有條件保釋候刑。

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記者：王仁昌