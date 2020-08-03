【新冠肺炎】衞生防護中心兩宗追蹤報告出錯　誤將陰性結果列作初步確診

▲ 張竹君指出是次出錯由於追蹤患者報告出現問題，不涉及化驗所的檢測問題。（程志遠攝）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（3日）新增80宗確診個案，是自7月22日以來確診數字回落至雙位數。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻交代有關情況。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，昨日2宗個案初步確診個案，包括一名慈正邨居民，以及一名明愛恩翠苑工作人員，她表示該名恩翠苑工作人員正被送往亞博的社區治療設施，最終沒有下車，改往瑪嘉烈醫院，並通知事主檢測結果實為陰性。至於慈正邨居民，本來正於家中等待安排入院，張竹君就此致歉。

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她解釋是次出錯不涉及化驗所問題，是衞生防護中心追蹤時出錯，根據流程，當有初步確診時會有一個確診編號，事件發生時是化驗報告出現時，中心工作人員以為全部是陽性，沒有發現原來當中有2宗是陰性，而當患者安排送院途中，立即發現問題，而病人表示曾獲通知是陰性報告，故此再安排在醫院檢測。

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張竹君又稱兩位患者曾經接受民政事務署及社署的檢測是陽性報告，不過再接受化驗後是陰性，她表示可能防護中心工作人員在心理上都認為兩位患者的覆檢都是陽性，故此在看報告時有所疏忽引起。張竹君指會與跟醫管局檢討檢測的流程，避免有此情況出現。

至於被問到是否涉及人手問題，以及有多少工作人員負責追蹤?張竹君指出，現時的情況不只是單依靠追蹤個案可以遏止疫情，太多個案是沒有源頭，很多人都是不知不覺中受感染，例如「去下街市、去下餐廳」受感染，故必須要有社交距離。

她又指出很多個案的密切接觸者可以送至接受檢疫，不過不代表社區就會沒有隱性感染，因此大家需要有社交距離，保持個人衛生。至於檢測方面，她認為大量檢測可以找出隱形患者，及早將其隔離檢疫。

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記者：伍瑋瑋