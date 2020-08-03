【新冠肺炎】醫管局：1243名確診者留醫　43人情況危殆

▲ 醫管局總行政經理劉家獻表示，醫管局共接獲呈報 177宗個案呈報，多4名病人離世，78人康復出院。(經濟日報資料圖片)

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，本港今日（3日）新增80宗確診個案，是自7月22日以來，確診數字再次回落至雙位數。

醫管局總行政經理劉家獻表示，醫管局共接獲呈報 177宗個案呈報，多4名病人離世，78人康復出院，至今共2037名病人康復出院。

截至早上9時，有1243名確診者在19間醫院和鯉魚門隔離設施及亞博留醫。其中43人危殆、49人嚴重，其餘人士1151名病人情況穩定。公立醫院正使用 1256張負壓病床及675間負壓病房，使用量分別是75%和76%。

截至今日中午，有56人接受在亞博留醫，有200病人鯉魚門隔離設施接受治療，另300名穩定病人轉去第二線病房。另外，明愛醫院有一名醫生及3名病人確診，有25名醫護及32名病人被列為密切接觸者，需接受隔離觀察；暫時亦有65名職員及97名病人接受測試，全部結果為陰性。

劉家獻又稱，將軍澳醫院於今日零晨1時45分，深切治療部有2間隔離病房負壓系統發生故障，工程人員估計要一段時間維修，醫護已將房內2名病人轉移至其他隔離房間，期間有合適裝備及採取合適防止感染措施，隔離病房負亦於4點15分回復正常，相信事件的感染風險很低。

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記者：洪芷晴