【新冠肺炎】自由黨倡政府、業主減租兩個月　讓飲食零售界享四個月免租

▲ 張宇人（左）及邵家輝提出可行減租措施。（梁偉榮攝）

香港正爆發第三波疫情。自由黨提出減租建議幫助商界，建議港府為零售及飲食業界，代繳兩個月租金，業主同時亦寛免兩個月租金，令業界共免租4個月。

飲食界張宇人建議，參考新加坡的措施，透過法例協助商戶的租金問題，所建議的租金寬免計劃，可讓業界自行申請，但只容許與去年任何一季的生意額相比大跌三成的商戶，而受防疫措施影響而停業的行業，亦應接受其申請。

他又指，本身擔心立法會因會期完結而未能及早獲得撥款，幸好立法會選舉停止或有機會提早運作，希望能夠召開特別會議或財務委員會，撥出相關撥款。他又表示，會盡快將有關建議提交予特首林鄭月娥及財政司司長陳茂波。

批發及零售界邵家輝則指出，隨食肆關閉令零售業生意受打擊，不少業主向商戶發律師信追收租金，而業界在第三波疫情下要求業主減租，卻未如年初時順利。他直言今次全球受影響，希望業主能夠減租，亦期望港府可就租金作出支援。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳宛彤