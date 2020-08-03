【育兒心得】外公外婆回港後主動自我隔離　身教孫兒為己為人小心防疫

▲ 公公婆婆小心防疫，也影響到孫兒，戴口罩外出時已不再馬虎。

在新冠肺炎疫情開始時，小心為上的朋友說，出外購買急用的必需品和食物都只由一個人負責，這個人把東西拿回家之後，要立即去沖身更換衣服。

至於那些買回來的東西則由另一個人接手，負責取出來清潔一番後才放進雪櫃。自己小心防疫，那是為自己好、為朋友好、為偶爾要去探望兒子的一家好。我同意朋友的說法。

另一對夫妻，在港人從外地回港必須居家隔離14天政策生效前回港，回家後便留在家中不外出，由女兒的家傭把他們所需要的物資送上門，放在他家門外，主動自我隔離14天。小心為上，為自己好、為朋友好、為外孫好。我敬佩他的做法，如果人人都像他們那樣盡責，對別人負責，香港很快便能雨過天晴了。

他們的態度影響了來送東西的傭人，也改變了他女兒一家。他女兒告訴孩子，指公公婆婆所傳遞的信息，就是每個人做事不應只是為了自己好，還要考慮對別人的影響，不要給別人帶來麻煩或困擾。

公公婆婆小心防疫，為自己好，也為了孫兒好，孫兒明白後，要他戴口罩外出時，他已不再馬虎，洗手時也倍加認真。他還能舉一反三，主動收好玩完的玩具，媽媽那句常說的「收好地上的玩具，媽媽一不小心便會……」的台詞已用不上了。

在家長認真小心防疫的好榜樣下，孩子也培養出認真做事的態度，是意料之外的收穫。

原文刊於《晴報》專欄「8A媽咪」，原題為「身教的最佳示範」。

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