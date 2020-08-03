【妊娠糖尿】孕期控制血糖7大關鍵　營養師教路：多選高纖五穀避食零食

▲ 妊娠糖尿可致胎兒超重早產，因此孕婦必須好好控制血糖。

Q:一般產前檢查於24至28週時為孕婦進行妊娠糖尿病檢查，今天一早就走到醫院，就是為了這個測試。沒想到我的血糖「踩界」，醫生勸說我要小心控制飲食，以防演變成妊娠糖尿病。得知消息時當然很沮喪，擔心影響胎兒發育和健康…想問，我應該如何預防妊娠糖尿病？

Sally：孕婦在懷孕期間，血糖水平偏高或可受到體重上升和荷爾蒙影響，但是妊娠糖尿病並不完全因飲食引起，有其他因素亦會增加風險，包括：孕婦年齡過35歲、有多囊性卵巢症候群、曾經患上妊娠糖尿病、有糖尿病家族史、體重超重或曾誕下大碼寶寶（4公斤或以上）。

當然，健康飲食和良好生活習慣是有效預防或控制妊娠糖尿病的重要一步：

少食多餐，依照註冊營養師的建議去選擇食物種類及控制分量，並養成定時的進食習慣，切勿戒口過度而影響胎兒發展。

飲食要均衡，以新鮮天然食物為主，適當進食魚、肉、蛋、豆類、蔬菜、水果、五穀和奶類。

多選高纖五穀，例如：紅米、糙米、燕麥、藜麥、全麥麵包等。

烹調方法宜少糖、少芡汁及少煎炸，改用蒸、烚、少油炒和焗等。

控制熱量攝取，減少進食高脂高糖分零食，例如：餅乾、糖果、果汁、汽水和薯片等。

維持理想體重增長

恆常做適量運動

由於妊娠糖尿病並無症狀，醫生建議我下個月再做一次妊娠糖尿病檢查。若確診妊娠糖尿病，必要時醫生會建議注射胰島素來穩定血糖。孕媽媽還要根據註冊營養師的建議積極調整飲食，做適量運動，放鬆心情，並按時自我檢測血糖水平，才可有效控制妊娠糖尿病。若血糖控制不當，可能會導致胎兒過重及早產的風險。

雖然孕媽媽生產後，血糖大多數可恢復到正常水平，然而曾有妊娠糖尿病，可增加日後患上糖尿病的機會，因此產後仍須注意飲食習慣及體重控制，並定期檢查血糖。

文章獲「營廚駕到」授權轉載。

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撰文：註冊營養師 潘仕寶