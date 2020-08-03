【開學安排】教育局公布全港學校按原定日期開學　暫不提供面授課堂轉用網上教學

▲ 教育局局長楊潤雄宣布，全港學校可按原定計劃開學，但不會安排面授課程。

本港疫情仍未受控，教育局局長楊潤雄今日（3日）宣布，由於預計疫情或會跨越暑假，而學校和家長普遍希望假期後學生早日重拾學習，所以教育局決定，全港學校可按原先擬定的日期展開新開年，包括一般在8月開學的國際學校和幼稚園，和在9月開學的中小學和特殊學校；當疫情減退，會盡快公布回校上課的安排。

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然而基於目前疫情仍然嚴重，所有面授課堂和校內活動將會暫停，直至另行通告，期間學校可轉用網上教學等其他模式。有關安排亦適用於提供非正規課程的學校，包括補習學校。

新學年開始，學生暫時不可以返學校，而新學年開始，校方要保持校舍開放，讓家中缺乏人短顧的學生回校，學校亦需安排適當的人手照顧回校學生、處理基本和必需的校務及回應家長的查詢。教育局已再發信向學校說明，關愛基金有彈性支援清貧學生購買設備進行網上學習。

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楊潤雄又強調，在家學習不一定等同電子學習，特別是對幼稚園學生，一些簡單的工作紙和閱讀可能更為有效，亦可保障幼兒眼部健康。

被問到何時才能夠復課？楊潤雄提到現時仍需要觀看整個疫情發展，暫時未有確實的復課日期，但屆時應會以會用分階段形式復課。

而提到長期停課下，幼稚園的營運及幼稚園學生的學習進度會受影響，楊潤雄指幼稚園與中小學一樣，有很多不同方法去協助年紀較細的學生學習，可以簡單工作紙勞作學習，多做閱讀，亦不建議小朋友長期對電腦。

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記者：陳梓蔚