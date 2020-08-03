【新冠肺炎】疫情有所回落？ 張竹君：本港總感染數字仍高企　

▲ （程志遠攝）

本港新冠肺炎疫情持續，今日新增80宗確診感染，涉及24宗感染源頭不明，多個群組亦有新增確診個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，今日宗數似有回落，惟總體個案仍高企，疫情回落與否仍需觀察多數天趨勢。

【新冠肺炎】本港今日新增80宗確診個案 13天以來首錄雙位數增幅

今日新增確診宗數未再破百，被問及是否疫情回落？衞生防護中心傳染病處主任張竹君重申，確診宗數每星期及每日都會浮動，「今日宗數好似低少少，但總體個案仍高，以前1、2宗已好緊張，現時低過100宗好似已經回落緊」，認為仍需需觀察多數天，檢視是否持續下降趨勢。

至於防疫措施是否可放寬，張竹君斷言「梗係唔得」，又指明顯見到措施一放鬆，感染個案就會增多，檢視早前確診個案亦發現措施放鬆後，家庭聚會、活動及飯聚增多，出現群組個案：

成個家庭由祖母到孫，去到姨媽姑姐全屬個案，要再睇多一會，看看個案是否下跌。

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記者：陳正怡