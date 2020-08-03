小店咖啡一杯難求 IT人開發App助免排隊預購咖啡

▲ 何卓堯（左）和李敏華（右）在一年半前開發eCup程式，為使用者提供預先下單買咖啡的服務，至今有逾100間咖啡店加入程式。（受訪者提供圖片）

咖啡在本港愈來愈受歡迎，但要買到精品小店的一杯咖啡，可能要花長時間等候。兩名港大畢業的IT人就看準打工仔需要，開發出助顧客預先下單的應用程式，讓打工仔不需等候就可享用香濃的小店咖啡。

何卓堯和李敏華都是港大工程學院畢業生，曾經在金融界從事IT職位，他們在有意創業之際，發現咖啡店一個痛點，能夠以科技解決問題。

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何卓堯表示，當時他們在商業區工作，附近雖然有不少連鎖咖啡店，但飲用精品小店的咖啡更成為大家追求的生活態度。可是，每當他走到小店時，就發覺好多人在排隊等候，令他陷入應該排隊還是空手而回繼續工作的兩難，久而久之就失去了前往小店的衝動。兩人認為小店不應因偏遠和等候時間長就白白流失客人，於是在約一年半前開發了「eCup」應用程式，幫助小店和顧客。

李敏華介紹，eCup無需使用者註冊提供個人資料，就能經程式下單和付款，等待通知後到店取貨就可，節省等候時間；程式又會將咖啡店的顧客忠誠計劃電子化，例如電子儲分卡，節省店舖成本，讓顧客使用更方便。

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eCup現時已吸引逾100間全港各區的咖啡店加入合作，初創會由每杯咖啡中分賬，另又與大企業合作，為員工提供專屬優惠等。何卓堯稱，由2014至2019年間，本港的獨立咖啡店舖數增長達7成，而現時港人一年消耗近42億杯咖啡，相信市場有增長趨勢，現有模式亦能支撐營運。

面對新冠肺炎衝擊，李敏華指，因在家工作和防疫措施等，位處商業區的咖啡店生意下跌，雖然位於其他地區的咖啡店生意略有上升，有助平衡跌幅，但他們整體生意還是受到影響。因此，他們很快就與咖啡店達成新的合作，顧客可以下單購買咖啡豆和冲調咖啡的工具，在家品嘗小店的咖啡，反應較預期好，令小店和顧客雙贏。

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何卓堯稱，eCup的未來目標是向市民推廣咖啡文化，現時不少人到咖啡店是為了「打卡」，要幫到小店提高知名度，就要將咖啡相關的資訊和知識「入屋」，他們未來會製作咖啡指南、地圖，甚至是網上試飲報告等，將飲咖啡的體驗「數碼化」。

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記者：徐紹軒