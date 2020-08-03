譚志源：議員只需宣誓就職「過渡立法會」　包括被DQ參選資格者

▲ 政制及內地事務局前局長譚志源建議，人大常委會可決定成立「過渡立法會」，以決解立法會真空問題（資料圖片）

人大常委會將召開會議解決立法會未來一年的「真空期」，政制及內地事務局前局長譚志源指，人大常委會可考慮成立「過渡立法會」；至於被DQ下屆立法會參選資格的現任議員，只需如其他議員再次宣誓就職即可。

譚志源認為，港府面對前所未有的公共衛生出現特殊、重大情況，根據本地法律延後選舉，此真空期產生的憲制問題，只能由全國人大常委會根據有關法律予以處理。他表示，處理今次「真空期」應依據兩大原則，包括：1）不能進行大規模選舉，否則與保障公眾健康衛生目標背道而馳；2）有效維持立法機關依法履行職責，確保經濟民生議題得到適時處理。

譚志源又指，人大常委會可考慮決定成立「過渡立法會」，任期一年，由2020年10月1日至2021年9月30日止。至於「過渡立法會」的人員組成，應為第六屆立法會於2020年9月30日時的現任議員。

多名現任議員包括公民黨楊岳橋、會計界梁繼昌等早前參選下屆、即第七屆立法會選舉時，被選舉主任裁定不符合參選資格，被問到這些議員可否成為「過渡立法會」？譚志源提出一個簡單處理手法，認為相關議員須宣誓就職便可。不過，現時立法會有3個議席空缺，由於出現長達一年的「真空期」，根據法例將引發補選，因此他認為，基於公共衛生考慮，建議不進行補選以填補空缺。

譚志源認為，人大常委會可授權「過渡立法會」行使基本法就立法機關所規定的職權範圍，而現行立法會議事規則繼續有效。另外，「過渡立法會」可繼續處理今屆立法會，因其任期屆滿而無法完成的事宜，包括條例草案和撥款申請，毋須重啟程序。

至於第七屆立法會的任期，應該是3年抑或4年？譚志源謂，由於「過渡立法會」只屬過渡性質，因此，第七屆立法會應由2021年10月1日開始，組成方式按基本法相關條文和本地選舉法例進行，維持原本的4年任期。

本報記者：葉紹堅