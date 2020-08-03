【新冠肺炎】有私家診所樣本瓶散落一地引感染憂慮　張竹君：樣本瓶未包好不會化驗

▲ 張竹君（左）指，若樣本瓶包得不好，不會進行化驗。（程志遠攝）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，TOPick收到讀者報料指，位於調景嶺站內的盈健醫療中心分店中的樣本收集處的深喉唾液樣本瓶滿佈地上，擔心環境衛生情況不佳會引起感染風險。

【新冠肺炎】本港今日新增80宗確診個案 13天以來首錄雙位數增幅

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君回應指，衞生署化驗所會向私人化驗室發出指引，如何處理收集得來的樣本瓶，一般而言，樣本瓶都會有兩個膠袋包實，但最好不要隨地擺放，令樣本瓶洩漏出來。她又指，市民如到化驗所交回樣本瓶，職員應會檢查清楚，若樣本瓶包得不好亦不會進行化驗，會要求市民翻驗。

【新冠肺炎】疫情有所回落？ 張竹君：本港總感染數字仍高企

此外，衞生防護中心公布，今日（3日）新增80宗確診個案，是自7月22日以來確診數字回落至雙位數。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本地個案中有56宗與其他個案有相關，當中44宗涉家庭、朋友聚會；另外24宗沒有明顯源頭。

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：陳子謙