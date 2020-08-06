【淘寶笑料】港媽淘寶抽油煙機加$30打木架運港　賣家木架變木條：我們也是第一次打　

▲ 有港媽分享淘寶的爆笑經歷。

港人從淘寶訂購家品，再運送到港愈來愈方便。買家有時為了確保貨品在運送過程沒有損壞，或會加錢請賣家為貨品打木架或打木箱。有港媽在網上分享最近從淘寶購買抽油煙機，並加錢為貨品打木架，結果木架變成3條木條，令這港媽哭笑不得。

這名港媽在淘寶開心Share Facebook群組發帖文，貼上未拆包裝的抽油煙機相片及跟淘寶客服的對話截圖，首句以「分享一下，笑一下，我終於都遇到令你無言的客服。」開始這個難得一見的好笑經歷。

這港媽指她淘寶買了一個抽油煙機，客服問她要不要貨品打木架，減低玻璃碎的機率。

她接受了客服的溫馨提示，便加了$30打了木架。可是收貨後，港媽驚訝發現這木架跟她想像中的木架很大分別，賣家竟然用3條木條用膠紙粘貼在抽油煙機的紙皮包裝上。

當她聯絡她客服時，客服竟然回答她：「可能每個地方的打木架的方式不一樣。」解釋他們的打架方法正是使用幾條木條及膠紙。

可是這包裝幾乎看不出有木架，或者這三條木條說不上是木架。港媽再問客服，客服感到不好意思，補了一句：「我們也是第一次打」，最後主動退回這$30打木架費，港媽看到回應後也忍不住發笑了。

一睇到真係飯都噴了出來！

雖然網民都留言詢問這間店的資料，但這港媽沒有都公開不開店名，只是想跟大家分享這好笑的經歷。有網民留言，指每條木收$10，3條剛剛好$30。亦有網民笑指：「我見到張相真係爆笑！」

雖然客服最後主動提出退回打木架的費用，但有網民質疑這店鋪，認為若果第一次為人打木架，不會主動建議買家打木架。

第一次？咁又會主動問要唔要打？真係好搞笑！

這抽油煙機在這特別的打木架方法下，機面玻璃少許崩角，港媽直言算不幸中之大幸，順利到港。正如其中一位網民所說：「冇事笑死，有事激死！」

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責任編輯：陳珈希