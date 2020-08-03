【騎呢租盤】大圍名城冷氣「一開二」分兩房共用月租$5000起 網民：隔離房唔開冷氣點算？

▲ 大圍一個奇葩的分房出租租盤近日在網上廣傳，租盤內的兩間單人房竟需要共用一部冷氣機。

大圍一個奇葩的分房出租租盤近日在網上廣傳，租盤內的兩間單人房共用一部冷氣機，有網民不禁疑惑問：「隔離房唔想開冷氣點算？」

有關租盤位於大圍名城一個單位，從單位照片可見，兩間單人房中間雖然有牆被間開，然而間牆中卻有部份位置留空，並安裝了一部冷氣機，這意味着兩房需要共用同一部冷氣機。

據該租盤的介紹顯示，整個租盤單位均有單人房及雙人房出租，廚房及2間廁所需共用，房間的月租為$5000至$8300，當中已包含水電煤網絡的費用。

對於租盤中兩間單人房內共用冷氣機的設置問題，有網民就開帖疑惑問道：「好熱但隔離房唔想開冷氣點算」。帖文掀起不少網民討論，有網民建議「一齊開25.5度，自己加把風扇，抽濕完好涼」、「照開，唔想開冷氣嗰邊既租客就開暖爐」，亦有網民建議樓主「開窗算」。

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責任編輯:王俊賢