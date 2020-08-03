【北韓禁狗令】金正恩指養狗是資本主義文化　要求狗主交出寵物送狗肉市場

▲ 傳金正恩下「禁狗令」，要求狗主交出寵物並送往狗肉市場。

根據《朝鮮日報》報導，有北韓人士透露，受制裁及新冠肺炎疫情影響，北韓內部近期展開批鬥行動整頓紀律。有指金正恩7月下令禁示首都平壤的居民養狗，狗狗將會被送到中央動物園，甚至會被送到狗肉市場，被民眾批評「毫無感情」。

要求平壤狗主自行交出寵物

據南韓《朝鮮日報》2日報道，金正恩上月曾經批評平壤有民眾養狗，認為國家處於艱難下，養狗是沾染資本主義思想的行為。

有傳金正恩更下「禁狗令」，當局隨即掌握所有養狗的平壤住戶名單，要求他們自行交出寵物，狗狗將會被送去中央動物園，或者賣給狗肉市場。如果狗主拒絕，狗隻將會被強行捉走。

金正恩：狗肉是國寶級的珍饈

其實北韓過去一直將養寵物視為腐敗的資本主義文化，直到1989年上流社會才有人開始飼養寵物。之後因為韓劇在北韓開始盛行，民眾才開始養狗當寵物。

而金正恩曾在2016年公開支持食狗肉，指「狗肉是國寶級的珍饈」，又稱其營養其價值遠超過其他肉品。因此北韓也有不少狗肉餐廳，更有節目教人如何令狗肉更好吃，令不少愛狗人士難以接受。

此外，北韓也有「國狗」豐山犬，在朝鮮半島北部長白山一帶獨有。豐山犬較其他狗類為小，肌肉發達，動作敏捷，大多為白色毛。豐山犬性格勇猛，在傳說故事裡更曾打敗朝鮮虎，被列為重要天然資源第35號。

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責任編輯：王俊賢