【認錯人】譚詠麟誤把衛詩當衛蘭　樂迷恐燈神譚校長發功：一口氣燈晒兩個人

▲ 譚詠麟微博出Post連環出錯，認錯衛詩做衛蘭：「原來弄錯了！」

「年年廿五歲」的譚校長譚詠麟，本月23號即將踏入70歲的古稀之年，年紀大老眼昏花乃人之常情。近日沉迷更新微博的譚校長，想與網友分享剛聽到的新歌，不過帖文卻連番出錯，更誤把衛詩認錯為其孖生姐姐衛蘭。

本月23日踏入70之齡的譚詠麟，早前被發現刪掉了Facebook與Instagram帳號，似乎在該兩個平台上受到了不少網民的攻擊，決定放棄使用，專心把生活重心移到微博上。

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▲ 譚校長每日忙於在微博更新近照，同一Pose連發數張照片。（微博圖片）

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譚校長認錯人

每日都忙於更新多個帖文，分享做運動、與友人聚會的照片在微博的譚校長，於昨日（2號）欣賞到友台ViuTV逢星期日播出的音樂節目《Chill Club》後，馬上又要更新帖文。

校長想與網友分享，在《Chill Club》中聽到的新歌，不過短短20字的留言已經有三大錯處！譚校長寫道：「衞蘭新歌：分手的第二天 旋律好輕快清新易上口！」當中除了寫錯了姓氏「衛」字，又把新歌「分手第二天」寫成「分手的第二天」。

▲ 衛詩獻唱前在節目中接受訪問，主持人多次說出其名字。（節目截圖）

最搞笑的是，譚校長把演唱歌手衛詩，認錯成其孖生胞姊衛蘭，不過由於微博是內地人的「主場」，未有太多人指正校長的錯誤。

其中一位衛蘭的忠實粉絲忍不住留言謂：「譚校長。這個是衛詩啦。衛蘭的妹妹。您認錯人啦。」校長特地大方回覆對方：「哦原來弄錯了，不過首歌確實不錯。」

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▲ 長髮是衛蘭Janice，短髮是衛詩Jill。（instagram圖片）

譚校長被稱樂壇燈神

事後有香港網友把帖文轉發到Facebook，引來不少港人調侃。

曾經有網民列出被譚校長讚揚過的藝人，星途都變得暗淡，因而被封為「燈神」，有網民笑指今次校長「一口氣燈晒兩個人。」

此外，亦有網民提到衛詩是校長的契仔關楚耀的前度：「契仔舊女友都唔記得？」不過已經刪除了Facebook的校長估計未能讀到相關留言。

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