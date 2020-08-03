  • 27°C
香港時間 : 2020803日 (一) 19:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【辣伙頭】 楊天宇做茶餐廳水吧廚房樓面一腳踢　陳欣妍+郭奕芯手忙腳亂

娛樂 17:42 2020/08/03

分享：

熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

Viutv節目 《辣伙頭．開火》。

Viutv節目《辣伙頭．開火》第二季上周開播，這次節目除了上一輯的郭奕芯、沈殷怡、余逸思、陳欣妍及陳海寧繼續留低，更加入三位新成員包括：楊天宇、黃奕晨及譚凱倫，並跳出錄廠以真人show形式進行。

八位藝人分開紅、藍兩組，除了考驗成員煮餸才藝，還要測試他們如何經營一間餐廳，以成功獲利為勝出原則，由上星期一開始每晚十點半一連五日播出。節目播出後，立即成為網上討論區熱話，而上星期的Facebook Live中，郭奕芯更講到喊。

今晚（8月3日）Viutv播出茶餐廳一集，藍組成員楊天宇（Angus）表示因為茶餐廳一集是第一次擔任隊長，所以有不少壓力。

楊天宇加入參與《辣伙頭．開火》第二季。

而當日他的崗位是負責將「叉燒洋蔥芝士菠蘿包」分拆再合成：「意思是我𠝹開個菠蘿包，Shirley（陳欣妍）同豬妹（郭奕芯）就負責整菠蘿包入面的餡。最後為了加快速度，她們只是煮菠蘿包的餡，我就將的餡砌埋合併落菠蘿包，跟住出餐。」

不過原本負責廚房的Angus最後要兼任水吧及樓面，身兼三職，只因生意太好，「其實茶餐廳當日一開始已排長龍，忙到爆。Helen（譚凱倫）其實一路好忙，可是不斷落單，我見他一路落單，但是還有很多東西未送出去，所以我就分身術做了三個人的工作，就是砌菠蘿包、茶水同樓面。其實當時沒有為意過做緊那麼多東西，我當時的想法是做到就做，所以那一多兩個鐘我就keep住沖奶茶、捧餐同埋砌菠蘿包，那完成了比賽。」

此外，為應付工作量勁大的餐廳工作，Angus近月來更密密加操：「拍這個節目除了要『腦力』去諗如何樣經營餐廳，體力都好重要，雖然平時有操開，但為了可以應付廚房同樓面的工作，這幾個月都特別加緊操練。」
 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【娛圈揭秘】《二月廿九》張松枝為一事離開TVB　自責要太太分擔家庭支出
14:53 2020/04/11
【娛圈揭秘】《二月廿九》張松枝為一事離開TVB　自責要太太分擔家庭支出
【地產仔】岑珈其拒做樓奴不以買樓為人生目標　與女友達成共識婚後與媽媽同住
16:03 2020/07/10
【地產仔】岑珈其拒做樓奴不以買樓為人生目標　與女友達成共識婚後與媽媽同住
【地產仔】廖子妤挑戰演男仔融入偶像劇元素　陳穎欣吳肇軒悟人生要的是家不是樓
15:38 2020/07/02
【地產仔】廖子妤挑戰演男仔融入偶像劇元素　陳穎欣吳肇軒悟人生要的是家不是樓
【辣伙頭‧開火】90後經營Cafe壓力爆煲　郭奕芯余逸思情緒崩潰淚灑廚房
16:57 2020/07/30
【辣伙頭‧開火】90後經營Cafe壓力爆煲　郭奕芯余逸思情緒崩潰淚灑廚房
【辣伙頭‧開火】黃奕晨被嫌不夠靚仔街市議價失敗　郭奕芯做樓面算術差楊天宇幫忙
14:29 2020/07/24
【辣伙頭‧開火】黃奕晨被嫌不夠靚仔街市議價失敗　郭奕芯做樓面算術差楊天宇幫忙
辣伙頭 楊天宇 陳欣妍 ViuTV 茶記冰室 綜藝節目 娛樂人物職業 演員

最高瀏覽

【淘寶集運】港媽淘寶大型傢俬集運直送　250公斤雪櫃及家品運費只需$470
12:10 2020/07/25
【淘寶集運】港媽淘寶大型傢俬集運直送　250公斤雪櫃及家品運費只需$470
【開心速遞】池子孝忍痛向女神Venus提分手　鄺潔楹：完了吧如無意外【有片】
11:11 2020/08/02
【開心速遞】池子孝忍痛向女神Venus提分手　鄺潔楹：完了吧如無意外【有片】
【產後修身】何超盈貼新相引網民討論　懷孕時身形暴漲疑現已成功修身
15:51 2020/08/01
【產後修身】何超盈貼新相引網民討論　懷孕時身形暴漲疑現已成功修身