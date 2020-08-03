【我要做業主】28歲港男上車快狠準 3招入市一年內一層樓變三層
TVB節目《我要做業主》昨晚（2日）播出第二集，除了邀請肥媽分享置業心得外，邋有一名真實上車個案的28阿Ken，在短短一年內，利用3招由一層樓變成三層樓，連資深投資專家都大讚高招！
28歲的阿Ken本身與家人同住港島一個單位，與日籍太太結婚之後，就與太太租樓住，其後發現租樓太貴，所以就與家人開始商量上車大計。
以積蓄購入土瓜灣新樓
2018年底，阿Ken以手上幾十萬的首期儲蓄，再用爸爸的名字購入土瓜灣新樓樓花。
當機立斷買入大圍2房單位
之後，因去年特首林鄭月娥宣布放寬按保800萬樓可借九成的措施，阿Ken認為樓價會因而上升，恰巧見到大圍金獅花園有筍盤，一個266呎的兩房單位只需390萬，平時成交都要430至450萬，他即當機立斷買入。
我覺得嗰日一定要買，即刻查一查係咪凶宅，之後就準備支票叫中介過嚟攞支票送去內地，因為業主喺內地，可能仍未收到林鄭Plan嘅消息，就快刀斬亂麻。
游說爸爸加按套現買第3層樓
除了儲夠錢及當機立斷，最後一招是靠「父幹」，游說爸爸加按套現，並以人壽保險回饋父母。阿Ken得知父母在港島的單位就快供完，著爸爸將單位加按套現再買多一層，他說︰
我同佢哋做加按重按呢個計劃都係為屋企好，咁低息嘅環境，你唔借出嚟去靈活運用個資金就好嘥。
阿Ken有詳細向家人解釋風險，並承諾其供款由他負責，更買了人壽保險，而保額正正是他借出的金額，並寫上父母名字作受益人，給父母一個保障。
阿Ken的快狠準上車招數，也獲資深投資專家大讚有膽識，懂得投機。
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責任編輯︰林綺玲