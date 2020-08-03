【新冠肺炎】中大有一名宿生確診　居住聯合書院湯若望宿舍

▲ 中大有一名宿生確診。

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（3日）新增80宗確診個案，是自7月22日以來確診數字回落至雙位數。據中大學生報消息，一名中大宿生確診，曾居住於聯合書院湯若望宿舍二樓，該名學生已退宿，並送往醫院。

據中大學生報引述中大新聞稿表示，一名曾居住於聯合書院湯若望宿舍二樓的學生確診，該學生已於 8 月 2 日確診前退宿，並送往醫院。中大宣佈即時關閉涉事宿舍，並對相關房間及公眾地方進行徹底清潔及消毒。而居於同一層男子宿舍翼的學生，將進行隔離檢疫，至於該宿舍工作的員工將進行病毒檢測。

中大學生報向大學輔導長查詢確診學生的情況，他表示暫未知該名學生是否屬於任何群組個案，需待衛生防護中心收集及公佈更多消息。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會前，先公布衞生署兩宗化驗報告出錯，誤將兩名人士的陰性結果列作初步確診處理，詳情即睇：【新冠肺炎】衞生署兩宗化驗報告出錯 誤將陰性結果列作初步確診

在本地個案方面，旺角直銷公司「Star Global」再添5人染疫，累計37人「中招」，詳情即睇：【直銷中心群組】旺角「Star Global」添5人染疫 隆亨長者之家及敬福老人院再有人確診

上水文錦渡缸瓦甫地盤群組亦有多一人確診，詳情即睇：【新冠肺炎】上水文錦渡缸瓦甫地盤再增一人染疫 累計15人確診

對於今日新增確診宗數未再破百，張竹君重申，確診宗數每星期及每日都會浮動，又指防疫措施不可放寬，詳情即睇：【新冠肺炎】疫情有所回落？ 張竹君：本港總感染數字仍高企

醫管局總行政經理劉家獻表示，今日有78人康復出院，至今共2037名病人康復出院，詳情即睇：【新冠肺炎】醫管局：1243名確診者留醫 43人情況危殆

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：林卓昕