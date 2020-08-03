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【新冠肺炎】亞博社區治療設備參考內地及新加坡經驗　劉家獻：整個模式對醫管局非常新穎

社會 17:50 2020/08/03

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。( 程志遠攝)

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（3日）新增80宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻交代有關情況。

會上，有記者問到第三波疫情是否死亡率有增加趨勢，劉家獻表示，至今有37名病人過世，確實第三波疫情是多了病人死亡，且大部分都是長者，當中亦有長期病患，令死亡風險增加。他指，世界有不同的研究都指出年齡是一個好主要的因素去決定病人的危險性及死亡率，尤其70歲以上會「不合比例地」較多，所以今次死亡人數亦比以前多，但確診人數亦同時增加，暫時未有實際數字統計。

他又提到，現時整個亞博的模式對於醫管局非常新穎，從未試過在社區做檢測後讓病人留醫，所以需向不同地方學習以吸取經驗，亦有向新加坡的專家討論等，而內地方艙醫院的模式醫管局亦會參考，學習前人做過的方法，「好難話邊個先邊個後」，參考他們的經驗對亞博非常有用。

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記者：洪芷晴

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