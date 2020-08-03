【開學安排】楊潤雄不建議幼稚園學生長期對電腦　建議多做勞作及看書

受新冠肺炎疫情影響，教育局局長楊潤雄今日（3日）會見傳媒指料疫情仍會持續一定時間，當局決定全港學校可按原先擬定的日期展開新開年，惟9月開學時未能面對面授課，將轉以網上形式授課，令學生可以於家中上課；而學校仍需要保持校舍開放，以協肋有需要的學生。

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而提到長期停課下，幼稚園的營運及幼稚園學生的學習進度會受影響，楊潤雄指幼稚園與中小學一樣，有很多不同方法去協助年紀較細的學生學習，特別是對幼稚園學生可以簡單工作紙、勞作學習，多做閱讀，亦不建議小朋友長期對電腦，需要保障幼兒眼部健康。

至於被問會否擔心幼稚園在疫情下會出現閉校朝潮，楊潤雄指現時未留意到此趨勢，會繼續留意情況。他續說相信幼稚園正與各行各業一樣在經歷艱難的時候， 希望未來疫情緩和時，幼稚園或其他學校可以盡快復課解決問題。

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記者︰郭家穎、馮琪雅