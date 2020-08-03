王宗堯等11人涉闖立法會被控暴動　案件將轉介區院處理

▲ 被告王宗堯。（林欣樂攝）

藝人王宗堯、前港大學生會會長孫曉嵐及民間集會發言人劉頴匡等共11人，涉於去年7月1日進入立法會會議廳，被控暴動罪及進入或逗留在會議廳範圍罪，5案今（3日）於西九龍裁判法院再提訊。控方指已準備好轉介至區域法院的文件，案件押後至8月20日，轉介至區域法院處理，9人續准保釋，其餘2人還押候訊。

案件今再訊，控方指已準備好轉介至區域法院的文件，並申請將案件正式轉介至區域法院處理獲批。除了正被還押的潘浩超及正服刑的畢慧芬外，其餘被告許准保釋，案件押後至8月20日於區域法院提訊。

▲ 被告孫曉嵐。（林欣樂攝）

首案6名被告為黃家豪（20歲；學生）、羅樂生（19歲；廚師）、何俊諺（21歲；運輸工人）、畢慧芬（24歲；無業）、孫曉嵐（23歲；自由工作者）、潘浩超（31歲；無業），各被控1項進入或逗留在會議廳範圍及1項暴動罪，潘另被控1項暴動、1項參與非法集結及1項刑事損壞。

控罪指，各被告於2019年7月1日在立法會綜合大樓參與暴動；而潘被另涉的1項暴動罪，其案發時間與其他被告牽涉的事件不同。

次案被告劉頴匡（26歲）、第3宗案件被告沈鏡樂（23歲；地盤工人）、第4宗案件被告馬啟聰（30歲；記者）及王宗堯（41歲；藝人），各被控1項進入或逗留會議廳範圍及1項暴動罪。

第5宗案件的被告吳志勇（26歲）被控1項暴動罪及被票控1項進入或逗留在會議廳範圍。

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記者：林欣樂