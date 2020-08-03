【新冠肺炎】內地支援隊隊長余德文：本港日做一萬檢測遠遠不夠　盼助提升至20萬或更多

▲ （擷自《新華社》訪問片段）

本港新冠肺炎疫情嚴竣，內地核酸檢測支援隊先遣隊一行七人日前抵港，協助本港提升檢測能力。「內地核酸檢測支援隊」隊長余德文接受內地傳媒《新華社》訪問時提到，現時本港公立機構一日只能做一萬檢測左右，對於防控遠不足夠，盼短期內可為本港提升檢測量至10幾至20萬，又期望本港相關部門及港人可以理解及配合。

現時身處廣州的「內地核酸檢測支援隊」隊長余德文接受商台查詢時提到，7名先遣隊成員主要負責與本港檢測機構對接，了解清楚本港檢測流程、機構場地及儀器設備，並已提出初步計劃，相信先遣隊很快會進入工作狀態，但未有透露計劃詳情。

他接受《新華社》訪問中表示，早於7月25日接獲領導來電，提出帶隊到香港抗疫的要求，主要任務是協助港府開展大規模人群核酸檢測，首要與香港相關機構，包括中聯辦、食衞局及醫管局等接觸了解需要，同時亦了解華大、凱普等三家在港內地檢測機構場地、設備及工作流程，以期盡快開展檢測。

他稱，現時本港疫情較嚴峻，持續多天每日新增病人破百，社區爆發傳播已存在，惟本況公立機構一天約只能做1萬檢測，認為以應對目前需要，是遠遠不足夠；而三家內地檢測機構每日檢測量再達2萬至3萬，期望透過內地支援隊及檢測機構，短時間內大幅求提升檢測能力：

力爭每日檢測通量起碼要達到10幾、20萬，甚至更多。

余德文強調，團隊會於遵守香港相關法律法規情況下，開展工作及培訓，相信隊員有豐富經驗，有信心能夠完成好這個任務，亦希望得到香港相關部門、廣大民眾理解及配合。

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責任編輯：陳正怡