【新冠肺炎】土瓜灣街市需深層清潔消毒　提早今晚7時關閉

▲ 土瓜灣街市需深層消毒，今晚提早7時關閉。（資料圖片）

本地疫情持續，食環署今日（3日）宣布，因應今日有新增初步確診個案，與土瓜灣街市有關連，食環署已即時清潔及消毒初步確診者曾使用的範圍，今日將提早1小時於下午7時關閉，進行深層清潔消毒。



期間食環署人員會為街市公用地方及設施，進行徹底清潔及消毒，並呼籲街巿的檔戶配合，在各自攤檔範圍進行清潔及消毒，以改善街市整體的衞生情況。此外食環署亦會在街巿外圍及附近街道深層清潔，預計約需4小時。



食環署發言人說，署方一向關注公眾街市的衞生情況，疫情期間，食環署已加強街市公用地方及設施的清潔及消毒工作，包括廁所、自動扶手梯、升降機、樓梯扶手等，每天定時使用稀釋家用漂白水消毒，亦已於街市範圍內放置消毒搓手液供市民使用。

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食環署由7月下旬起，分階段為全港公眾街市攤檔從業員及駐場人員，安排自願性質的一次性免費檢測服務。有關人士無須網上登記，食環署與檢測承辦商緊密合作，根據風險評估及人手資源釐定派員到各街市的先後次序。

食環署與衞生防護中心保持緊密溝通，在計劃開始後已向曾有攤檔從業員或駐場工作人員涉及確診個案的街市派發樣本瓶，包括在8月1日派發樣本瓶予土瓜灣街市攤檔從業員及駐場人員。

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責任編輯：吳卓峰