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【爆紅窮小子】柬埔寨語言天才獲資助赴中國升學　知識改變命運盼日後擔任導遊

教育 18:49 2020/08/03

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

2年前一名柬埔寨窮少年以8國15種語言向遊客推銷紀念品，現時他已赴中國升學近一年。

2018年底，一位身穿紅衣的柬埔寨14歲窮少年以8國15種語言，流利向遊客推銷紀念品，有關影片瘋傳，影片中男生薩里（Thaksin）因而爆紅，及後多方留意到他及資助他升學發揮語言天份。現時他赴中國升學近一年，受傳媒訪問展示學習天賦，並表示喜歡文化交流，很珍惜獲得改變命運的機會，會好好把握。

通曉15種語言

據中國中央電視台CCTV訪問，薩里（Thaksin）通曉15種語言，包括英語、法語、西班牙語、意大利文、普通話及粵語等，而其11歲的弟弟也會11種語言。由於生活貧窮，他們為了生活，早上讀書後，至下午到遊客區賣紀念品，所有語言都是跟遊客溝通時學來的。 薩里表示特別喜歡中文。

節目播放2年前他用多種語言流利向遊客推銷紀念品的影片，回看當年影片他表示︰「這個就是我。」

薩里到位於浙江省諸暨市的海亮外國語學校，開始在中國的求學生活。（影片︰CCTV）

獲資助赴中國升學

知識改變命運，有語言天賦薩里爆紅備受關注，不同組織及富豪資助他讀書，去年他到位於中國浙江省諸暨市的海亮外國語學校讀書，開始在中國的求學生活。當中幫助薩里的富豪深受感動，表示在2018年11月8日的時候，當他第一次看到照片時，憐愛之情油然而生，於是決心幫助他。

14歲的你就要離開家到國外去了，我希望你可以努力變成一個優秀又善良的人。加油！

希望日後當導遊

現時約16歲的薩里在中國讀書，在節目上他自拍分享學校的生活，並用流利的普通話分享海外升學經歷，表示首次吃餃子、嘗試寫書法毛筆字、學剪紙、耍太極等，對中國文化感到好奇，表示最愛中文。此外，他非常珍惜有機會可以改變人生際遇，希望日後到北京讀大學，並從事旅遊業當導遊，用自己所學的以及語言天分令更多人體會文化交流。

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責任編輯︰王明芳

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