【新冠肺炎】六大宗教領袖祈願　盼民眾面對困局時內心安寧

▲ 六大宗教領袖發表聲明，盼民眾面對困境時，保持心安。（林宇翔攝）

新冠肺炎疫情出現急速逆轉，政府、社會以及市民生活面對極大的困擾。香港6名宗教領袖向外界送上祝福，祈願市民面對困局時，內心保持安寧。6名領袖作出4點呼籲，盼疫情順滅，疫苗研成，經濟復調。

敬請大眾配合政府和專家勸告：注意個人衞生、保持環境清潔、減少外出交流、避免人群聚集。

關心親友，愛護鄰里，向弱勢社群，特別是長者和貧困人士提供幫助，如有需要協助轉介給救助組織。

關注身心健康，恆持堅定信念，穩舒心靈安靜，彼此鼓勵祝福。

感念和祝福前線醫護人員、醫學專家、服務行業人士和全體市民在抗疫期間的辛勞。

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6名宗教領袖，包括佛教聯合會會長寬運法師、天主教香港教區宗座署理湯漢樞機、孔教學院院長湯恩佳、中華回教博愛社主席薩智生、基督教協進會主席蘇成溢，以及道教聯合會主席梁德華。他們祈願疫情順滅，祝福疫苗研成，誠盼經濟復調，銘望民生協和，社會早日回復正常生活秩序。

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責任編輯：吳卓峰