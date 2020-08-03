  • 27°C
香港時間 : 2020803日 (一) 19:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】六大宗教領袖祈願　盼民眾面對困局時內心安寧

社會 18:31 2020/08/03

分享：

熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

六大宗教領袖發表聲明，盼民眾面對困境時，保持心安。（林宇翔攝）

新冠肺炎疫情出現急速逆轉，政府、社會以及市民生活面對極大的困擾。香港6名宗教領袖向外界送上祝福，祈願市民面對困局時，內心保持安寧。6名領袖作出4點呼籲，盼疫情順滅，疫苗研成，經濟復調。 

  • 敬請大眾配合政府和專家勸告：注意個人衞生、保持環境清潔、減少外出交流、避免人群聚集。
  • 關心親友，愛護鄰里，向弱勢社群，特別是長者和貧困人士提供幫助，如有需要協助轉介給救助組織。
  • 關注身心健康，恆持堅定信念，穩舒心靈安靜，彼此鼓勵祝福。
  • 感念和祝福前線醫護人員、醫學專家、服務行業人士和全體市民在抗疫期間的辛勞。

【開學安排】教育局公布全港學校按原定計劃開學　不會提供面授課堂轉用網上教學

6名宗教領袖，包括佛教聯合會會長寬運法師、天主教香港教區宗座署理湯漢樞機、孔教學院院長湯恩佳、中華回教博愛社主席薩智生、基督教協進會主席蘇成溢，以及道教聯合會主席梁德華。他們祈願疫情順滅，祝福疫苗研成，誠盼經濟復調，銘望民生協和，社會早日回復正常生活秩序。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：吳卓峰

 

相關文章

【新冠肺炎】港鐵站連鎖醫療中心深喉唾液樣本瓶散落一地　市民憂引感染風險
今日 12:44
【新冠肺炎】港鐵站連鎖醫療中心深喉唾液樣本瓶散落一地　市民憂引感染風險
【新冠肺炎】衞生防護中心兩宗追蹤報告出錯　誤將陰性結果列作初步確診
今日 16:43
【新冠肺炎】衞生防護中心兩宗追蹤報告出錯　誤將陰性結果列作初步確診
【2020本港測試】搓手液含致敏防腐劑苯氧乙醇　醫生：可影響嬰兒中央神經系統
今日 12:05
【2020本港測試】搓手液含致敏防腐劑苯氧乙醇　醫生：可影響嬰兒中央神經系統
疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【淘寶集運】港媽淘寶大型傢俬集運直送　250公斤雪櫃及家品運費只需$470
12:10 2020/07/25
【淘寶集運】港媽淘寶大型傢俬集運直送　250公斤雪櫃及家品運費只需$470
【開心速遞】池子孝忍痛向女神Venus提分手　鄺潔楹：完了吧如無意外【有片】
11:11 2020/08/02
【開心速遞】池子孝忍痛向女神Venus提分手　鄺潔楹：完了吧如無意外【有片】
【產後修身】何超盈貼新相引網民討論　懷孕時身形暴漲疑現已成功修身
15:51 2020/08/01
【產後修身】何超盈貼新相引網民討論　懷孕時身形暴漲疑現已成功修身