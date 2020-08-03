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【開學安排】楊潤雄：盡快與深圳商討跨境生學習方案　DSE試卷必修題減少與否待考評局專業考慮

社會 18:33 2020/08/03

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楊潤雄指當局亦會盡快與深圳作出商討，看是否可為跨境學童在深圳提供學習。（陳靜儀攝）

受新冠肺炎疫情影響，教育局局長楊潤雄今日（3日）會見傳媒指料疫情仍會持續一定時間，當局決定全港學校可按原先擬定的日期展開新開年，惟9月開學時未能面對面授課，將轉以網上形式授課，令學生可以於家中上課；而學校仍需要保持校舍開放，以協肋有需要的學生。

【開學安排】教育局公布全港學校按原定計劃開學　不會提供面授課堂轉用網上教學

提到小五呈分試方面，楊潤雄提到現時已有不少學校已跟從局方的安排，已交成績，但仍有部分人因為有跨境學童的原因做不到評估，當局會再與學校作詳細安排看如何可以進行評核。當局亦會盡快與深圳作出商討，看看是否可為跨境學童在深圳提供學習，

跨境學童同為香港的學生，我們對他們的關顧與對本地學生原則上是一樣，會因應其學習需要提供適當支援。

至於中學文憑試，考評局早前已就將下屆考生部分科目校本評核「減量」，楊潤雄表示，因應疫情發展，會求考評局多做預案，包括調節考試時間表，以及在考試出卷時是否可以減少必修題，令學生溫習時更多彈性，留待考評局作專業考慮，維持考試效度及公平，但相信考評局不會一成不變，會考慮整個考試以及學生面對的實際困難而作出調節。

楊潤雄績提到很高興有見到今日（3日）的確診數字稍有回落至兩位數字，但仍然未能放鬆，也希望9月可以盡快返學。

【開學安排】教育局將加強國安法教育　未來將有詳細指引予學校

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記者︰郭家穎、馮琪雅

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