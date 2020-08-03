內地進一步限制粵港跨境貨車　周五前需安裝衛星定位裝置

▲ 內地進一步限制粵港跨境貨車，要求周五前在車上需安裝衛星定位裝置。（資料圖片）

香港疫情仍未受控，內地昨日（2日）宣布再次收緊粵港跨境貨車入境安排，要求粵港跨境貨車在8月7日（周五）前，安裝衛星定位裝置，數據將接入深圳及廣東省的監管系統。

廣東省交通運輸廳昨日發出緊急通知指，按照省新冠肺炎防控指揮部第170次會議，為進一步加強粵港跨境營運貨車的疫情防控工作，及時掌握相關車輛運行軌跡情況，粵港跨境貨車需安裝衛星定位裝置。

衛星定位資料將連接深圳市交通運輸局監管平臺，再上報至省道路運輸車輛衛星定位資料管理系統。

《通知》中指明，跨境貨車需於8月7日前安裝衛星定位裝置。

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手表示，內地當局的防疫措施持續「加辣」，令業界無所適從。而早前的「加辣」已令業界只剩約7,000名司機上班，如內地繼續收緊措施，必定對供港物資造成極度嚴重的影響。

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記者：陳梓蔚