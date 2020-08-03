  • 27°C
香港時間 : 2020803日 (一) 19:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

內地進一步限制粵港跨境貨車　周五前需安裝衛星定位裝置

社會 18:39 2020/08/03

分享：

熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

內地進一步限制粵港跨境貨車，要求周五前在車上需安裝衛星定位裝置。（資料圖片）

香港疫情仍未受控，內地昨日（2日）宣布再次收緊粵港跨境貨車入境安排，要求粵港跨境貨車在8月7日（周五）前，安裝衛星定位裝置，數據將接入深圳及廣東省的監管系統。

廣東省交通運輸廳昨日發出緊急通知指，按照省新冠肺炎防控指揮部第170次會議，為進一步加強粵港跨境營運貨車的疫情防控工作，及時掌握相關車輛運行軌跡情況，粵港跨境貨車需安裝衛星定位裝置。

衛星定位資料將連接深圳市交通運輸局監管平臺，再上報至省道路運輸車輛衛星定位資料管理系統。

《通知》中指明，跨境貨車需於8月7日前安裝衛星定位裝置。

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手表示，內地當局的防疫措施持續「加辣」，令業界無所適從。而早前的「加辣」已令業界只剩約7,000名司機上班，如內地繼續收緊措施，必定對供港物資造成極度嚴重的影響。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

記者：陳梓蔚

相關文章

【新冠肺炎】明天起港人到澳門須交72小時內核酸陰性證明 並隔離14日
今日 17:20
【新冠肺炎】明天起港人到澳門須交72小時內核酸陰性證明 並隔離14日
【新冠肺炎】康文署一名外判清潔工人初步確診　於九龍城區太平道遊樂場工作
今日 18:11
【新冠肺炎】康文署一名外判清潔工人初步確診　於九龍城區太平道遊樂場工作
【新冠肺炎】六大宗教領袖祈願　盼民眾面對困局時內心安寧
今日 18:31
【新冠肺炎】六大宗教領袖祈願　盼民眾面對困局時內心安寧

最高瀏覽

【淘寶集運】港媽淘寶大型傢俬集運直送　250公斤雪櫃及家品運費只需$470
12:10 2020/07/25
【淘寶集運】港媽淘寶大型傢俬集運直送　250公斤雪櫃及家品運費只需$470
【開心速遞】池子孝忍痛向女神Venus提分手　鄺潔楹：完了吧如無意外【有片】
11:11 2020/08/02
【開心速遞】池子孝忍痛向女神Venus提分手　鄺潔楹：完了吧如無意外【有片】
【產後修身】何超盈貼新相引網民討論　懷孕時身形暴漲疑現已成功修身
15:51 2020/08/01
【產後修身】何超盈貼新相引網民討論　懷孕時身形暴漲疑現已成功修身