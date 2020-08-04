【直資學校】圓玄小學自製教材推「雙老師制」全英普教學　高小學生英文國際試達中三程度

▲ 保良局香港道教聯合會圓玄小學推行雙老師制，全英文、普通話教學，有高小學生於英文國際試達中三程度。

屯門直資小學保良局香港道教聯合會圓玄小學（下稱圓玄小學）屬屯門區唯一一所直資小學，該校以英文和普通話為主要教學語言，特別著重培養學生的閱讀習慣，近年為提升學生的英文水平，增聘來自多國的外籍老師任教不同科別，將不同國家的教學特色融入學習。

學校安排「雙老師」及「三老師」一同任教英文科，照顧不同學習需要的學生。校方見英文教育漸有佳績，遂安排小五及小六學生應考國際認可的TOEFL Junior英語能力測試，大部分學生考獲中二程度，更有小五學生考獲中三程度，校方今年更以半資助形式資助學生參加考試。

辦英語活動提升學習興趣

圓玄小學校長曾碧霞表示，全校積極營造富趣味的英語環境，每年舉行百老匯音樂劇、英文戲劇課程及英文辯論比賽等。校內有10名外籍英語老師，「希望增加同學對英文的興趣，提升學生與外籍人士溝通的機會及自信。」而10位來自英國、美國克羅地亞等地的外籍老師，將各國的傳統帶入校園，並不時舉辦不同國家的特色活動，

學生可透過有趣、輕鬆的活動學習各國的傳統文化，讓他們更加有動力講英文。

▲ 校長曾碧霞表示，全校積極營造富趣味的英語環境，幫助學生提升英文能力。（學校提供）

老師自製主題式教材

教學上，該校實行校本課程，由老師自己研製教科書，當中只有中文課以普通話教授，英文科、數學科及常識科等科目均以英語授課。英文科科主任賴守儀表示，

由學校英文老師自製的教材以主題教學，有效提升學生學習英文的興趣，透過英語教學也能讓學生接觸日常生活所用的詞彙。

▲ 圓玄小學的英文教材由英文老師因應學生的需要而自製。（學校提供）

推行「雙老師制」授課

為照顧不同學生的需要，學校安排「雙老師」共同任教中文、英文、數學、體育及音樂課，以及來年即將開設的ICT & STEM課。賴守儀主任表示，英文課安排一名本地英文老師及一名外籍英文老師同時授課，老師會將全班學生分為3組，本地老師主要教授英文文法及作文，外籍老師主要教授閱讀，順次序以轉換（Rotation）的方式教學，「而第三名英文老師則會教授英語聆聽，照顧班內每名學生不同的需要。」

▲ 英文科科主任賴守儀（左一）表示，雙老師制能照顧班內不同學生的需要。（學校提供）

高小學生考英文國際試獲佳績

因學校的英文教育政策每年漸見佳績，該校由2014年開始會安排小五及小六學生參加由美國教育測驗服務社（ETS）舉辦的「The TOFEl Junior Tests」，以測試學生的英文程度。據了解，其測試是讓外國的小五至中三學生報考，最高900分，考獲800至845分便可達中二程度，845分以上達該測試最高的中三程度。

曾校長指出，今年應考TOEFL Junior的小六級學生平均分達826分，即英語能力達中二水平，以同一批132名學生，在小五及小六兩年的TOEFL Junior平均成績計算，有93名學生的成績相等於達到中二級的英語水平，當中更有44人成績達中三水平，

學生透過考英文國際考試知道自己的分數及強項後，變得更有信心，學習興趣亦會有所提升。

小五生英文能力達中三程度

小五時曾於TOEFL Junior測試考獲滿分900分，英文能力達中三程度的欒天藍表示，因幼稚園不是主要以英文教學，英文能力不太好，「小學入學測試我甚至連『樹』的英文都不會串。」她指，因入讀圓玄小學在校內大部分時間講英文及普通話，

學校經常舉辦不同的英文活動，營造英語學習環境，考試前沒有刻意溫習，考試內容於日常英文的課堂上已涵蓋。

來年欒天藍將入讀葵青區的地區名校聖公會林護紀念中學。

▲ 欒天藍（中間）小五時於TOEFL Junior測試考獲滿分900分，英文能力達中三程度。（學校提供）

疫情下更改入學面試形式

圓玄小學一年級設4班，每班33人，合共132個學位。曾校長表示，去年收到約2,300名學生的入學申請，競爭非常激烈。疫情下，學校更改面試形式，申請學生需繳交片段作面試之用，

頭半分鐘學生需作自我介紹，其後學生需介紹自己的強項，可以不同形式表現，但一定不能超過分半鐘，逾時均不會計算。

而次輪面試方面，學校會視乎疫情的情況再作決定，「次輪面試內容是以中英文回答老師提出的問題為主。」今年一如往年，達9成以上學生順利入讀英文中學，當中更有學生升讀傳統名校，包括聖保羅男女中學、聖保羅書院、協恩中學等。

入學申請日期

網上申請︰8月3日至23日

親自遞交表格︰9月3日、4日及7日

2020-2021年度學費為︰$13,150（教育局審批中）

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記者︰梁節儀