【新冠肺炎】政府宣布2人限聚令、晚市禁堂食及口罩令等措施　延長7日至8月11日

▲ 政府延續社交距離措施7天。

政府今日（3日）公布延續現行的社交距離措施，由8月5日午夜起生效，為期7天至8月11日。當中禁止2人以上群組聚集、乘搭公共交通工具須戴口罩，以及食肆晚市禁堂食等措施不變。

至於表列處所，繼續關閉遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、

派對房間、美容院、夜店或夜總會、卡拉 OK 場所、麻將天九耍樂處所、按摩院、體育處所、泳池。而會址方面，除餐飲處所外會址必須關閉，而會址內的餐飲處必須符合根據餐飲處所所列的適用指示。

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政府強烈呼籲市民繼續盡量留在家中，減少不必要的外出，減少外出用膳，並避免不必要的社交活動包括私人聚會，同心抗疫，不要鬆懈，從而減低社區傳播以至切斷社區傳播鏈。

呼籲市民時刻保持個人和環境衞生，對預防個人受感染和防止病毒在社區擴散，以及紓緩目前醫療系統的沉重負荷，至為關鍵。近期出現不少源頭不明的本地個案，顯示社區有持續的隱形傳播鏈。最新評估顯示，自香港出現疫情以來，現時疫情在社區大規模爆發的風險為最高。

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根據世界衞生組織及衞生專家的意見，新冠肺炎在未有有效療法及疫苗前，將不會消失。食物及衞生局發言人稱，考慮到最新公共衞生風險評估，特別是近期個案顯示涉及不佩戴口罩的活動和不同社交活動所帶來較高的風險，認為現時需要延續社交距離措施，包括要求餐飲業務在指定時段停止提供堂食、繼續關閉表列處所，及要求任何人在進入或身處任何公眾地方時須一直佩戴口罩。

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《第 599F 章》要求:

餐飲業務

-每日下午6時至翌日上午4時59分停止售賣或供應供在餐飲業務的處所內進食或飲用的食物或飲品

-每日下午6時至翌日上午4時59分,關閉售賣或供應食物或飲品，供在該處所內進食飲用的處所或該處所的部分範圍



採取措施

-飲食外須一直佩戴口罩

-量度體溫

-提供消毒潔手液

-桌子之間最少有 1.5 米距離或有效的隔板

-顧客數目不得超過該處所通常座位數目的 50%

-不得有多於 2 人同坐一桌

-於餐飲處所入口處張貼告示，提醒顧客在不容許在該處所内飲食的時段內，不應於毗連該餐飲處所的地方進食或飲用食物或飲品



暫停活動

-不得進行現場表演及跳舞

-暫停卡拉 OK 及麻將天九活動



關閉處所

-純粹或主要用作售賣或供應令人醺醉的酒類，供人就地享用的處所（一般稱為酒吧或酒館），必須關閉

-餐飲業務處所内純粹或主要用作售賣或供應上述酒類供人就地享用的範圍必須關閉

《第599G章》要求

2 人以上的羣組聚集，除非已獲得豁免，在公眾地方禁止羣組聚集



《第599I章》要求

任何人在登上公共交通工具時，或在身處公共交通工具上時；或進入或身處港鐵已付車費區域時；或進入或身處室內或室外公眾地方時，須一直佩戴口罩

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記者：吳卓峰