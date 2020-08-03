戴耀廷及邵家臻等人遭解僱或不獲續約　楊潤雄：政府一直無參與大學人事管理決定

▲ 對於近日接連有大學教職員遭解僱或不獲續約，教育局局長楊潤雄今（3日）表示，政府沒有參與相關大學決定，籲各方不要向大學加添政治壓力，試圖改變大學已作出的決定。（陳靜儀攝）

港大法律系副教授戴耀廷、浸大社工系講師邵家臻及嶺大文化研究系助理教授葉蔭聰等人，近日相繼遭大學解僱或不獲續約。教育局局長楊潤雄今日（3日）表示，大學一向獨立運作，政府一直沒有參與相關人事管理決定，籲大家不要向大學加添政治壓力，試圖改變大學已作出的決定。

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被問到上述多名大學教職員遭解僱或不獲續約，大學及院校自主是否已不復存在，楊潤雄回應時強調，大學一向獨立運作，指人事管理包括薪酬及聘任一直是大學自主的其中一環，政府一直沒有參與。

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楊潤雄續指，各方如尊重大學自主和學術自由，應尊重大學按制度所作出的決定，不應嘗試用政治方法或力量，向大學加添壓力，改變校方已作出的決定，否則會危害大家所珍惜的院校自主和學術自主。

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記者：馮琪雅