曾俊華預告重新執筆　為參選特首谷人氣鋪路？

▲ 曾俊華（左）預告重新執筆，會每周發表一篇文章。（曾俊華Facebook）

前財政司司長曾俊華於2017年特首選舉後，便淡出政治舞台。不過，今年又開始活躍，曾與民建聯創黨主席的曾鈺成、自由黨榮譽主席田北俊，一同現身街頭派口罩，今日又預告會重新執筆，難道他有復出大計，為兩年後的特首選舉鋪路？

曾俊華在Facebook上發文，稱出任財政司司長時，會有撰寫網誌的習慣，自言已經擱筆多年。而他已經離開熱廚房超過3年，卻突然稱會重新執筆，因要借文字力量，分享對未來的看法，與香港人交流勉勵。

曾俊華透露，激發他要重新寫文是因為經歷了2020年。他認為今年是難熬的一年，但可視為轉機重新審視不確定的時代，雖然有人在社會變化及疫情下變得悲觀，認為香港已Game Over，但他相信需要用行動改變現狀，文中更標籤「我都好鍾意香港」、「香港人加油」等。

曾俊華經歷上次選舉後，外界依然經常問他可會參選下屆特首，但他每次都表示不會，又形容「特首是一件衰工」。不過，今次曾俊華現時是一間虛擬保險公司的資深顧問，因此他於行文亦無忘記呼籲要「自保」、保護自己，未知是為了做「衰工」鋪路，還是為了自己的公司省靚招牌。有政界中人指，政治一日都嫌長，到底曾俊華「To be or not to be」（曾俊華參選上屆特首前，引述莎士比亞金句回應會否參選），大家要拭目以待了。

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