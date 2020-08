曾俊華預告重新執筆　為參選特首谷人氣鋪路？

▲ 曾俊華(左)預告重新執筆,會每周發表一篇文章。(曾俊華Facebook)

前財政司司長曾俊華於2017年特首選舉後,便淡出政治舞台。不過,今年又開始活躍,曾與民建聯創黨主席的曾鈺成、自由黨榮譽主席田北俊,一同現身街頭派口罩,今日又預告會重新執筆,難道他有復出大計,為兩年後的特首選舉鋪路?

曾俊華在Facebook上發文,稱出任財政司司長時,會有撰寫網誌的習慣,自言已經擱筆多年。而他已經離開熱廚房超過3年,卻突然稱會重新執筆,因要借文字力量,分享對未來的看法,與香港人交流勉勵。

曾俊華透露,激發他要重新寫文是因為經歷了2020年。他認為今年是難熬的一年,但可視為轉機重新審視不確定的時代,雖然有人在社會變化及疫情下變得悲觀,認為香港已Game Over,但他相信需要用行動改變現狀,文中更標籤「我都好鍾意香港」、「香港人加油」等。

曾俊華經歷上次選舉後,外界依然經常問他可會參選下屆特首,但他每次都表示不會,又形容「特首是一件衰工」。不過,今次曾俊華現時是一間虛擬保險公司的資深顧問,因此他於行文亦無忘記呼籲要「自保」、保護自己,未知是為了做「衰工」鋪路,還是為了自己的公司省靚招牌。有政界中人指,政治一日都嫌長,到底曾俊華「To be or not to be」(曾俊華參選上屆特首前,引述莎士比亞金句回應會否參選),大家要拭目以待了。

