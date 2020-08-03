【良心業主】港人業主主動提出小店免租1個月　租客有感雪中送炭稱會交一半租

▲ 在嚴峻的疫情下，願意共度時艱的業主更加難能可貴，有小店租客就在網上分享自己被業主免租的經歷。

本港的新冠肺炎疫情肆虐逾半年有多，各行各業都大受衝撃。面對租金的壓力，不少小店都被迫結業，街上隨處可見丟空的舖面。不過在嚴峻的疫情下，願意共度時艱的業主更加難能可貴，有小店租客就在網上分享自己被業主免租的經歷。

該小店租客今日（3日）在facebook群組「香港免佣租屋網」分享，本身已與業主租了4年的舖面，事實上業主的租價過去一直比市價便宜，因此雙方關係一直良好，平時大家都「有兩句傾」。

隨着疫情襲來，小店租客表示雖然自己過去一直死頂，未有開口提及減租的需要，始終本身已經十分平租，難以啟齒，但沒想到業主今日卻以whatsapp通知他指，決定免除一個月租金。

大為感動的小店租客表示：「大家有冇在呢個時候有人雪中送炭呀？我租舖嘅，呢一年都在捱打，但個業主都係平過市價租畀我㗎，所以我回覆佢我想交番一半（租金）囉。」

帖文經發布後，不少網民都表示「人間有情」、「世界係有好人」、「真係好難得，雙方都唔係金錢行頭，祝捱過難關後，生意興隆」、「同舟共濟真香港人」。

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責任編輯:王俊賢