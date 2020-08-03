【新冠肺炎】1名機場保安及1名外判工人家屬確診　涉事員工需隔離及病毒檢測

▲ 機場有2名員工的家屬確診。（資料圖片）

機管局今日（3日）公布，一名機場保安的家人和一名三跑工程工人的家人確診新冠肺炎。

機場管理局指，今日（3日）分別接獲一宗機場保安及一宗三跑道系統工程承建商外判員工家人確診新冠肺炎的報告，2位員工均正在接受隔離及病毒檢測，並正等候檢測結果。為保障旅客、機場員工及相關工地員工的衞生安全，機管局及相關公司已安排有關員工曾工作的地點及附近範圍進行清潔及消毒。

機場管理局今日收到承建商「香港振華-中國交建-中交疏浚聯營公司」通知，其中一家外判商一名負責高壓旋噴樁的員工家人確診新冠肺炎，相關員工已進行病毒檢測並正等候結果。該外判商的高壓旋噴樁工作已即時暫停。外判商正安排曾與該員工接觸的其他員工接受病毒檢測並在家等待檢測結果，亦會對相關的工地辦工室、鑽頭，以及接載員工往返工地的船隻進行清潔及消毒。

另外，機管局亦收到機場保安有限公司通知，一名機場保安的家人確診新冠肺炎，該名職員已接受隔離及病毒檢測，並正等候檢測結果。該名員工最後上班日為7月31日。機管局已安排清潔及消毒有關員工的工作範圍。該員工亦曾到過機場正斗粥麵專家及can.teen餐廳，有關範圍將進行清潔及消毒。

機場保安有限公司亦會清潔及消毒有關員工曾經使用的更衣室及附近範圍，並要求曾於7月25日至7月31日期間曾與該員工一同工作的職員接受病毒檢測。

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記者：陳梓蔚